Neri Marcorè | Classe politica inconcludente

(Di sabato 30 novembre 2019) "Da quando sono nato, siamo il Paese che aspetta l'occasione per risalire, la 'volta buona'... Mi auguro che questa 'volta buona' finalmente arrivi, perché a promettere cambiamenti sono tutti bravi. Però alla fine è sempre la stessa litania, chi ha la possibilità concreta di cambiare qualcosa non lo fa e quando va all'opposizione si lamenta di quello che non fa chi sta al governo. Questo stufa, avvilisce, deprime". Queste le parole di. "Comunque, ognuno ha lache si merita. E se noi abbiamo questa,, evidentemente è anche responsabilità nostra perché nelle nostre scelte ci accontentiamo di quello che c'è", conclude l’attore. (Lapresse) Redazione 

