NBA 2019-2020 - i risultati della notte (30 novembre) : un Doncic formato MVP porta Dallas al successo contro i Suns. Decima vittoria di fila per Lakers e Bucks : Torna la NBA, con ben 13 incontri, dopo un giorno di riposo dovuto alla festa del Ringraziamento. Apre la sfida mattutina del Barclays Center tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets, vinta da quest’ultimi con il risultato di 107-112. Decisivo il quintetto titolare dei newyorkesi, tutto in doppia cifra, tra cui spicca uno Spencer Dinwiddie da 32 punti e 11 assist. Sorride, invece, l’ex Celtics Terry Rozier che contribuisce con 23 punti ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (28 novembre). I Clippers espugnano Memphis con un tap-in di Harrell allo scadere - 41 di Davis e i Lakers ottengono il nono successo consecutivo : Ben 14 le partite che si sono svolte nella notte NBA e hanno visto scendere in campo 28 franchigie su 30. Aprono i Boston Celtics che vincono in casa, 110-121, contro i Brooklyn Nets ancora privi del grande ex Kyrie Irving. Migliori in campo un Kemba Walker da 39 punti e un Jaylen Brown da 22 punti e 10 rimbalzi. Primo trionfo esterno della stagione per gli Orlando Magic che battono, 116-104, i Cleveland Cavaliers. Decisivi 30 punti del francese ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (27 novembre). Kawhi Leonard e Paul George battono i Mavericks - i Nuggets suonano la sesta : Due sole partite nell’appena trascorsa notte NBA, ma con protagoniste tre delle quattro franchigie che meglio stanno comportandosi in questo inizio di stagione. I Los Angeles Clippers vanno a segno, per la loro tredicesima vittoria, sul campo dei Dallas Mavericks per 99-114. Si tratta di una partita fondamentalmente sempre dominata e controllata, con tre uomini oltre i 20 punti: Kawhi Leonard (28, 8 rimbalzi e 4 assist), Paul George ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul 5-12. vincono anche i ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (25 novembre) : Doncic illumina anche contro Houston - Melli sconfitto dai Clippers : Sono cinque le partite della notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks ed ancora una volta una super prestazione di Luka Doncic. Lo sloveno è il grande protagonista nel successo della sua squadra sul campo degli Houston Rockets per 137-123. Difese sicuramente ballerine e attacchi che dominano, in particolare quello di Dallas nel primo quarto, chiuso in favore degli ospiti 45-29. Per Houston è stato un continuo ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (24 novembre). Continuano a vincere Lakers e Bucks - spicca la super prestazione di Zach LaVine : Sono ben dieci le partite disputatesi nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Tanto equilibrio in giro per gli States, con la maggior parte delle sfide che si sono decise negli ultimi minuti di gioco e per pochi pochi di differenza. E sono tante anche le prestazioni d’autore della serata: a prendersi la ribalta è sicuramente Zach LaVine, autore di ben 49 punti nella vittoria dei Bulls. Continuano a vincere Los Angeles Lakers ...

VIDEO NBA 2019-2020 : Luka Doncic continua a splendere - e c’è già chi lo considera candidato MVP : 30 punti, 14 assist, 7 rimbalzi. Sembra diventata una notte di ordinaria amministrazione per Luka Doncic, e invece è pur sempre un continuo atto di straordinarietà, quello che lo sloveno mette in piedi quando scende in campo. E c’è già chi lo vorrebbe vedere tra i candidati al titolo MVP, non in un futuro prossimo, ma già in questa stagione, stanti le sue performance. Il compagno di squadra Kristaps Porzingis avalla l’idea, ma è una ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (23 novembre) : Gallinari si piega ai Lakers - ottavo ko di fila per gli Spurs di Belinelli : Si sono disputate nella notte italiana dieci partite della regular season NBA 2019-2020. C’era attesa per il duello tra i Los Angeles Lakers e gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, hanno vinto i californiani che si confermano miglior squadra della Lega grazie a 33 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis, decisivo nel finale, e 23 punti e 14 assist di LeBron James, i gialloviola sono alla sesta vittoria consecutiva. Per Oklahoma ...