Napoli | ucciso sotto casa della madre | ?spunta la pista passionale

Agguato a Napoli : ucciso 31enne a colpi di pistola : Agguato in via Cupa Capodichino a Napoli, nei pressi del quartiere Secondigliano. Un uomo di 31 anni, Alessandro Napolitano, con un precedente per spaccio di droga, gestore di un bar in zona con il fratello, Azzurro, è stato ucciso a colpi di pistola esplosi mentre era davanti al garage della sua abitazione a bordo della sua Opel grigia, sul lato guidatore. Secondo quanto si è appreso, contro Napolitano sono stati sparati almeno ...