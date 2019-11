Napoli | comportamenti incivili e reati vari | emessi 11 Daspo DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Undici persone, denunciate o condannate per rapina oin materia di armi o stupefacenti, hanno ricevuto a novembre dal questore diprovvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive () per periodi da uno a tre anni. Altri dieci, per periodi da uno a tre anni, sono stati adottati: cinque per condotte di ‘scavalcamento’ nel corso della partita-Verona del 19 ottobre e della partita-Cagliari del 25 settembre, uno per il possesso di una mazza in occasione dell’incontro Afro-Frattese del 21 settembre, uno per il possesso di un petardo in occasione dell’incontro Nola-Palermo del 27 ottobre, uno per aver aggredito uno steward al termine dell’incontro-Salisburgo del 5 novembre, uno per aver tenuto una condotta minacciosa nei confronti dei Carabinieri nel corso dell’incontro ASD Marzano ...

cronachecampane : Napoli, il questore firma 21 Daspo per comportamenti incivili allo stadio e per condanne - 1912Davide : @realvarriale @juventusfc Lei dottore non può campare con questo solo ed unico pensiero...questa sua puntigliosa at… - rsimonetti57 : @Chiariello_CS E Chi Sarebbe Complottista o Stupido, come ebbe a dire nel dopo Napoli-Genoa ? Chi ha denunciato in… -