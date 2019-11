Musica 2019 | tutti gli album in uscita a dicembre

X Factor 2019 - le pagelle Musicali del sesto live : Si è svolto all'ombra della doppia eliminazione il sesto live di X Factor 2019: la puntata di giovedì 28 novembre è cominciata con l'eliminazione di Giordana (in sospeso dalla settimana precedente) e si conclude con l'esclusione di Nicola. Il sesto live di XF13 si apre con la performance (molto bella) di slam poetry di Marco D'Amore e Alessandro Cattelan sul testo Shake the dust di Anis Mojgani. Anche questa ...

Black Friday 2019 Musica - i migliori sconti sui cofanetti CD e DVD : Il Black Friday 2019 sulla Musica, per l'intera categoria, non manca di riservare sorprese. Amazon ha deciso di proporre una serie di sconti sui cofanetti Musicali da non perdere. Due di cofanetti di Vasco Rossi per il Black Friday 2019 Musica La corsa allo sconto non poteva che iniziare con lui, il Blasco, pronto a tornare sui maggiori palchi italiani in una serie di concerti senza precedenti. Il Kom sarà infatti impegnato nei festival, ...

X Factor 2019 - le pagelle Musicali del quinto live : Puntata col botto, il sesto live di X Factor 2019 di giovedì 21 novembre, anche se non nel senso più ovvio. Il ritmo rimane sempre uno sconosciuto latitante per quest'edizione del talent di Sky, che deve ringraziare i vari ospiti più della giuria o della gara in sé. Proprio tra gli ospiti, infatti, si individuano le performance più interessanti. Oltre a quelle annunciate di Mahmood e del duo Gemitaiz & Madman, a ...

X Factor 2019 - le pagelle Musicali del quarto live : Come è andato il quarto live di X Factor 2019? Come le puntate precedenti, dal momento che nemmeno la sua conclusione, che potrebbe spiegarsi come un gioco di strategie, rivela alcun guizzo. La puntata di giovedì 14 novembre, in realtà, è stata decisiva per i concorrenti, in vista della possibilità di presentare un inedito. A proposito di inediti, per motivi oscuri quest'anno molti (da Sofia ai Seawords, compreso ...

Prodigi - la Musica è vita - edizione 2019 : diretta : [live_placement]Anche quest'anno la Rai è accanto all'UNICEF in una gara che unisce talento e solidarietà. Ritorna Prodigi - la musica è vita per il quarto anno consecutivo sugli schermi della rete ammiraglia Rai. La serata realizzata dall'ente insieme ed EndemolShine Italy vede alla conduzione per la terza volta Flavio Insinna, sarà affiancato da Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche Giulia Golia, ...

X Factor 2019 - le pagelle Musicali del terzo live : Forse X Factor 2019 carbura come un diesel e poco prima della finale scoppieranno i fuochi d'artificio. Certo è che il terzo live è stato un po' più vivace delle serate precedenti. Complici, in ordine sparso, la scaletta dello show, diviso in due manche di ritmo eterogeneo, le performance spaziali dei Gruppi del team di Samuel, che è l'unico a mantenere integra la squadra, e qualche battibecco tra Malika Ayane ...

Musica 2019 - tutti gli album in uscita a novembre : Se valeva per ottobre, vale ancora di più per novembre: le uscite discografiche del mese sono davvero una bomba. Sul fronte degli artisti italiani, arrivano, uno dopo l'altro, il nuovo album di inediti di tre artisti del calibro di Zucchero "Sugar" Fornaciari, Gianna Nannini, Tiziano Ferro, seguiti dalla prima raccolta Best of di Cesare Cremonini. Sul fronte internazionale, a novembre ci sono i grandi ritorni dei Coldplay, ...

X Factor 2019 - le pagelle Musicali del secondo live : Il secondo live di X Factor 2019, in onda giovedì 31 ottobre, si è svolto perfettamente in linea con la puntata precedente, cioè senza alcun colpo di scena. Eppure, dopo l'opening di tutti i concorrenti con Lewis Capaldi sulle note della sua superhit Someone to Love, Mara Maionchi per un attimo ci ha illuso riflettendo sul fatto che non guasterebbe maggiore brio da parte della giuria, ma l'intenzione sembra sia poi ...

X Factor 2019 - secondo live show in diretta. Sfera : «La Musica non ha età». Mara punge : «Ce l'ha - sennò tu non esisteresti» : Sfera Ebbasta e Mara Maionchi - X Factor 2019 Dopo l'esordio della scorsa settimana, prosegue il live show di X Factor 2019 con la seconda puntata.

Camera Musicale Romana concerto di domenica 27 ottobre 2019 : domenica 27 ottobre ore 19:30 realizzato in collaborazione con l’Associazione “I concerti nel Parco” “Omaggio all’Opera” Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini, F. Lehar Beatrice Amato, mezzosoprano Filippo Rotondo, baritono Maria Silvana Pavan, pianoforte Un appuntamento con alcune tra le più belle pagine della lirica e non solo affidate alle splendide voci di due giovanissimi cantanti: il mezzosoprano Beatrice ...

ROMA JAZZ FESTIVAL 2019/ Auditorium Parco della Musica - dal 1 novembre all'1 dicembre : No borders. Migration and integration è il titolo di questa edizione. Un programma pensato per indagare la Musica JAZZ, nelle sue ampie articolazioni