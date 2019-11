Muscat lascerà entro il 18 gennaio | attesa l' incriminazione di Fenech per l' omicidio di

huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) È scattata l’ora della resa dei conti, a Malta. Mentre il premier Josephdovrebbe lasciare al più tardi il 18, per l’imprenditore Yorgenl’formale per l’di Daphne Caruana Galizia. Per gli inquirenti è il 37enne erede del Tumas Group, trasformato dal padre in un impero di casinò veri e online, alberghi di lusso, porti privati, condomini esclusivi, il mandante dell’autobomba che il 16 ottobre 2017 uccise la giornalista.si è visto respingere tutte le domande di liberazione e grazia. Si avvicina così l’ora in cui anche il premier Joseph, con la chiusura dell’inchiesta, dovrà rispondere a chi gli chiede di andarsene. Non solo alle migliaia di maltesi che da giorni protestano in massa sotto le sedi del potere alla Valletta (per ...

