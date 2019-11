MonteNapoleone District | lusso sfrenato nel cuore di Milano | al via la’Christmas Shopping

Fonte : sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019) ‘ChristmasExperience’ 2019, nel suggestivo scenario delci si avvicina al Natale nel segno delDa ieri ha preso il via ala ‘ChristmasExperience‘ 2019 di.Per il decimo anno, si sono accese le luci del grande albero di Natale in piazzetta Croce Rossa e le luminarie che, fino al 7 gennaio, daranno alle vie delquel tocco speciale che di anno in anno sta allineandoalle metropoli mondiali. Giochi di luci e decori lungo le vie, Verri, Sant’Andrea, Borgospesso, Bagutta e San Pietro all’Orto che si alternano a lampadari di luce con sfere di pino e alle decorazioni in via Santo Spirito con steli ornati da fiamme di luce e da boule in pino verde ben si armonizzano con le caratteristiche di questa antica strada. Per il sesto anno, ...

lulopdotcom : #events #fashion #foodandbeverage #montenapoleonedistrict Con MonteNapoleone District un Natale sempre più coinvolg… - lussostyle1 : Il Natale è ormai nell'aria e a Milano è splendido... - Laprimapagina : Milano. Con la mostra Tosca parte la Christmas Shopping Experience di MonteNapoleone District -