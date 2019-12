Mogol | chi è | età | carriera | vita privata del paroliere di Lucio Battisti

Mogol - chi è il figlio Francesco Rapetti : età - vita privata - lavoro : Ospite di Vieni da Me qualche tempo fa per parlare dei capolavori scritti da suo padre Mogol insieme a Lucio Battisti c’è stato Francesco Rapetti. Nato il 22 giugno 1979 a Milano è musicista da quando ha 15 anni e ha scritto diverse canzoni anche per cantanti famosi. La prima fu “Questo Grande Pasticcio”, cantata […] L'articolo Mogol, chi è il figlio Francesco Rapetti: età, vita privata, lavoro è apparso prima sul sito ...