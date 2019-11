Mogliano Veneto | scuola elementare vieta il presepe | scoppia la polemica

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Nella"Marco Polo" di Zerman, frazione diin provincia di Treviso, le insegnanti hanno deciso che in occasione delle ormai imminenti festività di Natale non sarà costruito il. Come riporta Il Gazzettino, la dirigente scolastica avrebbe deciso di non allestire ilin forma di rispetto degli studenti di altre religioni. Una prospettiva, questa, per ora solo circolata in alcune chat e per la quale non è stato fatto nessun annuncio ufficiale. La notizia ha già provocato un mare di polemiche. "È davvero assurdo, andrò di persona a visitare questa”, ha tuonato il leader della Lega Matteo Salvini. Che poi ha postato il suo pensiero su Facebook: "Viste le recite scolastiche cancellate, i canti negati, i presepi smontati, i Gesù Bambino temuti, non è banale: difendiamo il Natale, le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra ...

chiaraznn : sapevo sarebbe capitato il giorno in cui avrei letto Trieste c.le al posto di Treviso c.le. Non credevo però sareb… - TrafficoA : Mogliano Veneto-Mestre - Coda A27 Venezia-Belluno Coda di 1 km tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre per tra... - TrafficoA : Mogliano Veneto-Mestre - Traffico Rallentato A27 Venezia-Belluno Traffico Rallentato tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenz... -