Ministero della Salute ritira lotto Bresaola per rischio contaminazione | ecco quale

Pirelli e Ministero della giustizia per il riscatto dei detenuti : Pirelli e Ministero della giustizia per il riscatto dei detenuti.Il presidente del Consiglio, Conte, accompagnato dal vice presidente Esecutivo

Allarme cotechino per rischio chimico - il Ministero della Salute : “Non consumare - attenzione al numero di lotto” : Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 26 novembre un avviso di richiamo per “cotechino da cuocere” marchio Romano Mainelli, di Oleggio (NO). Il motivo della segnalazione è indicato in “rischio chimico“. Nello specifico è stata riscontrata “presenza di sulfamidici nella materia prima“. I lotti incriminati sono i numeri 18431921 e 18431931, venduti in confezioni sottovuoto da 500 grammi. Il Ministero ...

Cotechini ritirati dal mercato - l’avviso del Ministero della Salute : rischio chimico : Richiamati due lotti di cotechino da cuocere prodotti dal salumificio “Romano Mainelli Srl” di Oleggio (Novara) per la presenza di antibiotici "sulfamidici su materia". La notizia del richiamo è apparsa sul sito del ministero della Salute e arriva dopo la comunicazione del fornitore della materia prima.Continua a leggere

Cozze sgusciate richiamate dal Ministero della Salute : rischio salmonella : Un lotto di Cozze sgusciate precotte surgelate Selex è stato richiamato dal ministero della Salute per il rischio di salmonella. Si tratta di un prodotto venduto in punti vendita diffusi in tutta Italia e che è stato prodotto nello stabilimento di Massa e Cozzile. Il ministero invita a non consumare il prodotto nel caso in cui sia già stato acquistato.Continua a leggere

Ministero della Salute richiama lotto di Cozze Cilene precotte : Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Cozze Cilene precotte surgelate del marchio Selex, confezione da 250g per rischio microbiologico

Uva passa Eurospin ritirata dal Ministero della salute per ocratossina : Uva passa Eurospin ritirata dal Ministero della salute. Si tratta del lotto in vendita nei supermercati Eurospin sottoposto al ritiro per ocratossina

Eurospin richiama uvetta sultanina Mister Sibamba : l’allerta del Ministero della Salute : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo dal mercato di un lotto di uvetta sultanina Mister Sibamba prodotta da Spinservice nel suo stabilimento a Saruhanli Manisa in Turchia dal momento che le analisi hanno rilevato un livello di ocratossina A oltre i limiti di legge.Continua a leggere

Concorso Ministero della Giustizia : fra le materie da studiare c'è Diritto Pubblico : Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo Concorso Pubblico, volto al reclutamento di 310 unità di personale da inserire nel ruolo di magistrato ordinario. I candidati al ruolo di magistrato devono possedere la cittadinanza italiana ed il pieno godimento dei diritti civili e politici. Oltre a ciò, è necessario essere fisicamente idonei all'impiego, aver sempre tenuto una condotta incensurabile e risultare in regola nei confronti del ...

Aias Sardegna - 1.200 dipendenti della onlus senza stipendio e 10 milioni di buco. Il Ministero della Salute manda gli ispettori : Lavoratori da mesi senza stipendio, un’istanza fallimentare depositata in Tribunale per insolvenza nei confronti di dipendenti e fornitori, un’ipotesi di peculato e inadempimento in pubbliche forniture avanzata dalla Procura di Cagliari ed ora anche un’ispezione in arrivo, annunciata dal Ministro della Salute Speranza. C’è tutto questo e molto altro nella storia di Aias Sardegna, branca regionale dell’Associazione nazionale spastici che ...

Acqua Nestlè Vera - un lotto ritirato dal Ministero della Salute : ecco quale : Un lotto di Acqua Nestlè Vera è stata ritirata per una contaminazione batterica dal Ministero della Salute. L’allarme del Ministero

Acqua Nestlé Vera ritirata dal mercato - l’avviso del Ministero della Salute : ecco il lotto interessato : Bottigliette di Acqua Nestlé Vera Naturae sono state ritirate dal mercato per sospetta non conformità microbiologica. A dare notizia del richiamo di un lotto del prodotto è il sito del Ministero della Salute. Ad essere interessato dalla misura è il numero di lotto 9303842201, con data di scadenza 10/2020. Si tratta di bottigliette da 50 cl, prodotte dalla Sanpellegrino Spa nello stabilimento di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Motivo del ...

Rischio presenza allergene. Farina richiamata dai negozi : l’avviso del Ministero della Salute : La segnalazione riguarda la Farina di grano tenero tipo 00 bio ‘Bongiovanni s.r.l.’. Il prodotto è realizzato da Iftea s.r.l. nello stabilimento di via Cà del Vento 35 di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. L'avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute ed è determinato dal Rischio allergeni.Continua a leggere

Farina 00 richiamata dai supermercati : l’avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI] : Farina richiamata dal mercato. L’avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute e riguarda la “Farina di grano tenero tipo 00 Bio” del marchio BONGIOVANNI SRL per rischio allergeni. Nello specifico il prodotto è venduto in confezioni da 1 Kg, 5 Kg e 25 Kg. Il lotto richiamato è il numero 00FT0019/0702 mentre la data di scadenza è 22-02-2020. Il motivo del richiamo è legato alla “contaminazione crociata da ...

Acqua Nestlé Vera ritirata dal mercato : l’avviso del Ministero della Salute : Acqua Nestlé Vera Naturae richiamata per sospetta contaminazione batterica. l’avviso è apparso sul sito del ministero della Salute, che ha pubblicato il richiamo di un lotto di Acqua minerale a marchio Nestlé Vera per una non conformità microbiologica. Il prodotto interessato è distribuito in bottiglie in pet da 50 cl.Continua a leggere