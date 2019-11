Milano | cerca di fuggire sui terrazzi | arrestato da polizia

Milano-Bicocca - al San Gerardo un tomografo per coniugare ricerca e attività clinica : È stato inaugurato oggi all’Ospedale San Gerardo di Monza un tomografo a risonanza magnetica (RM) a 3 Tesla, un’apparecchiatura all’avanguardia nella diagnostica in grado di restituire immagini strutturali e funzionali di tutto il corpo umano e in linea con la programmazione sanitaria della Regione Lombardia. Una strumentazione fondamentale in ambito neuroradiologico e oncologico finanziata dall’Università di Milano-Bicocca e ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : 28-33 - Larkin cerca di trascinare gli ospiti a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-38 Pleiss a segno con la punta del piede sull’arco, e solo per questo i punti sono due 39-36 ALLEY OOP RODRIGUEZ-TARCZEWSKI! Scocca l’ultimo minuto prima dell’intervallo 37-36 TARCZEWSKI! Sulla quarta opportunità dopo due triple e un appoggio sbagliato dai compagni, Ataman è obbligato al time out 35-36 Micov dalla media! Ed è -1 Milano a 2’30” ...

Milano : nasce fondo ForestaMi - cerca risorse per 3 mln di alberi entro 2030 : Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Milano è destinata a diventare molto più verde da qui al 2030 e adesso ha anche un fondo, ForestaMi, per gestire le risorse che permetteranno di piantumare tre milioni di alberi. I soldi arriveranno in parte dal Comune, ma soprattutto dai privati e dal Governo. "L'ammin

Xhaka rompe con l’Arsenal - starebbe cercando casa a Milano : Xhaka sembra essere sempre più lontano dall’Arsenal, molte le pretendenti che lo cercheranno per gennaio, tra queste anche il Milan. Il centrocampista svizzero dell’Arsenal è sempre più in rotta di collisione con il club e sicuramente sarà oggetto del mercato di gennaio. A conferma di ciò il giocatore ha pubblicato un post dal tono polemico su Instagram: “La felicità è quando sei soddisfatto di te stesso e non hai bisogno ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : big match al Forum - l’Olimpia Milano cerca riscatto contro il Maccabi Tel Aviv : Serata di gala al “Mediolanum Forum”, dove a partire dalle ore 20.45 andrà in scena il confronto tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, big match della nona giornata di Eurolega 2019-2020. E non solo, perché nell’intervallo della partita gli occhi dei presenti saranno tutti puntati sul giocatore più amato della storia cestistica milanese, Dino Meneghin, il quale verrà omaggiato con la cerimonia che segnerà ufficialmente il ritiro ...

Milano - africano si spoglia e cerca di stuprare una studentessa di 21 anni sul tram in pieno giorno : Un uomo di origine centrafricana avrebbe cercato di stuprare una studentessa di 21 anni su un tram a Milano, in zona Bicocca, in pieno giorno. Secondo Milano Today, che riporta la notizia, il fatto sarebbe accaduto a ottobre ma reso noto solo ora che che è finito sulla scrivania del procuratore aggi

Ricerca della Statale di Milano : l’assenza di molecole nel naso arresta i neuroni della pubertà : L’assenza di molecole nel naso arresta i neuroni della pubertà. Si tratta di due sostanze importanti per la connettività neuronale che cooperano per aiutare a formare il senso dell’olfatto e, allo stesso tempo, garantire l’inizio della pubertà. Questo processo biologico è rilevante per comprendere le basi genetiche della sindrome di Kallmann, i cui pazienti presentano difetti olfattivi e assenza di pubertà. Una nuova Ricerca, ...

Milano : cercano di imbarcarsi con documenti falsi - 2 arresti : Milano, 31 ott. (Adnkronos) - cercano di imbarcarsi con dei documenti falsi all'aeroporto di Linate, a Milano. Sono stati arrestati due uomini con l'accusa di uso di documento falso e uno dei due denunciato per falsificazione e ricettazione. I poliziotti dell'ufficio di frontiera nello scalo aereo d

Milano - spray al peperonicino alla stazione della metropolitana di Cimiano : disturbi respiratori per 10 passeggeri. Si cerca l’autore : Uno spruzzo di spray al peperoncino ha causato disturbi respiratori a dieci passeggeri alla stazione della metropolitana di Cimiano a Milano. Le persone sono state visitate sul posto e nessuno è stato portato in ospedale: tra loro ci sono anche dei minori. I sintomi sono quelli di una leggera intossicazione dovuta, secondo quanto riferito, a uno spray al peperoncino spruzzato ai tornelli della stazione. L’episodio è accaduto poco prima ...

Cnr assume 1 tecnologo a Milano e 3 ricercatori a Centro-Sud : invio cv a novembre : Recentemente sono stati diffusi nuovi concorsi pubblici per l'immissione di un tecnologo e di tre ricercatori a tempo determinato. Tali bandi sono stati pubblicati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le sedi di lavoro di Milano, Roma, Palermo e Napoli. Selezioni per tecnologo e ricercatore L'istituto di neuroscienze di Milano ha promosso una selezione pubblica per l'assunzione di un tecnologo di III livello, a tempo pieno e determinato. ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : Messina cerca il riscatto anche in campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di Serie A basket 2019/2020 – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il secondo successo consecutivo in Eurolega, all’OAKA di Atene contro il Panathinaikos, l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina non vuole fermarsi e punta a tornare a trionfare anche in campionato, ove è reduce da un’insaspettata sconfitta casalinga ...

LIVE Monza-Milano 6-9 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Piazza cercano l’allungo decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Spinge sul muro Louati. 7-9 Ancora Galassi, che è l’unico a difendersi in questo terzo set. 6-9 Primo tempo vincente di Kozamernik, Milano cerca l’allungo decisivo. 6-8 Sfonda il muro Clevenot, che poi butta un urlaccio in faccia agli avversari. 6-7 Out Sedlacek dai nove metri. 6-6 Galassi c’è, i due pallegiatori stanno sfruttando tantissimo i propri centrali. 5-6 Colpo ...