Milan | Pioli in conferenza | l’obiettivo Champions | le condizioni di Paquetà e l’arrivo di

Milan - Pioli : 'Biglia - Kessiè e Rebic studiavano il Napoli sul telefonino' : Sembra non esserci pace in casa Milan. A far infuriare i tifosi rossoneri, già abbattuti dall'avvio di stagione certamente non entusiasmante (per usare un eufemismo) della propria squadra, sono state le riprese di Sky negli spogliatoi pochi minuti prima dell'inizio di Milan-Napoli. Tre calciatori infatti sono entrati nel mirino del tifosi per essere stati immortalati dalle telecamere di con il cellulare in mano: si tratta di Lucas Biglia, Franck ...

Milan - giocatori criticati per aver usato lo smartphone prima del match con il Napoli : arriva la difesa di Pioli! : L’allenatore del Milan ha difeso i propri giocatori dalle critiche, spiegando i motivi dell’utilizzo degli smartphone negli spogliatoi prima del match con il Napoli Un vero e proprio polverone ha colpito nella giornata di ieri alcuni giocatori del Milan, pizzicati dalle telecamere di Sky Sport di utilizzare i propri smartphone negli spogliatoi poco prima della partita con il Napoli. Il web non ha perdonato Rebic, Kessié e ...

Milan – Pioli applaude i rossoneri : “abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto” : Pioli si congratula con i suoi ragazzi dopo il pareggio del Milan contro il Napoli nell’anticipo di oggi a San Siro La 13ª giornata di Serie A è iniziata oggi con tre anticipi: l’Inter è attualmente in campo contro il Torino, mentre nel pomeriggio la Juventus ha mandato al tappeto l’Atalanta per 3-1 ed il Milan ha pareggiato contro il Napoli al San Siro. Spada/LaPresse Dopo l’1-1 di oggi Pioli ha così commentato la ...

Milan-Napoli - Pioli : “squadra in crescita - ci è mancato solo il secondo gol”. Battuta su Ibrahimovic : “Ero sicuro avremmo fatto la prestazione, nelle ultime settimane la squadra era consapevole delle cose da fare. I ragazzi anno giocato con l’atteggiamento giusto, è mancato forse un gol. Peccato”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, stiamo iniziando a giocare da squadra. Una partita che ...

LIVE Milan-Napoli - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Pioli e Ancelotti per uscire dalla crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Immagini dal riscaldamento dei partenopei Live Milan-Napoli : probabili formazioni - emergenza a centrocampo per Pioli : Partita crocevia tra Milan e Napoli a San Siro. Entrambe le squadre non stanno passando un buon momento ed una vittoria sarebbe fondamentale per riuscire a ripartire. I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e sono attualmente quattordicesimi in classifica con 13 punti mentre gli azzurri non riescono più a vincere dalla partita con il Verona e sono fuori dalla zona Europa senza contare poi l'assurda situazione che sta vivendo in seguito ...

La Stampa : Milan-Napoli è una sfida da «morte tua vita mia» sia per Ancelotti che per Pioli : La vittoria, oggi, a San Siro, serve sia al Napoli che al Milan. La Stampa scrive che “non c’è mai stata una vittoria più necessaria” per entrambe le squadre. I rossoneri hanno 13 punti in classifica. Sono a più 4 dalla zona retrocessione. Piatek vive con il fantasma di Ibrahimovic che incombe. Non se la passa meglio il Napoli, che non vince da 5 partite, tra Champions e campionato, e latita in zona gol. Senza dimenticare il caos ...

Milan - la carica di Pioli : “contro il Napoli propositivi - ho studiato come far segnare Piatek. Classifica appesa a Milanello” : Pioli carica il Milan in vista della sfida contro il Napoli: l’allenatore vuole una squadra proprositiva e rilancerà Piatek e forse anche Kessiè. E intanto arrivano i primi apprezzamenti su Ibrahimovic Il Milan riparte dopo la sosta, fortunatamente senza infortunati (ed è già un bene visto l’andazzo), consapevole di aver giocato contro la Juventus la sua miglior gara della stagione nonostante la sconfitta. Pioli è carico e ...

Milan-Napoli - le probabili formazioni : Pioli si affida a Bonaventura - Ancelotti sceglie Lozano : Milan-Napoli, le probabili formazioni – Gara molto attesa a San Siro quella tra Milan e Napoli. Due squadre che non attraversano certo un buon momento, anzi. Il Milan, pur avendo giocato bene, è uscito dalla trasferta contro la Juventus con 0 punti e si trova ancora invischiato nella lotta salvezza. Non se la passa meglio il Napoli. Le tensioni delle ultime settimane, oltre ai risultati deludenti sul campo, hanno posto Ancelotti ...

Milan - Pioli in conferenza : “Rispettiamo il Napoli - ma non siamo da meno. Faremo una partita seria daremo il 200%! Conti e Bonaventura disponibili - sul modulo e Ibrahimovic…” : La conferenza stampa di Stefano Pioli L’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli. Ecco quanto ha detto: – “Voci di mercato? interessano più a voi, siamo concentrati solo sulla partita di domani. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, anche domani sarà così e quindi daremo il 200%”. Si riparte dalla gara contro la Juventus? “Per ...

Milan - Pioli in conferenza : importanti indicazioni su Piatek - Kessié e Ibrahimovic : Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro: “Si riparte dalla prestazione fatta con la Juve, è stata all’altezza di una delle squadra migliori d’Europa, significa che certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per la Champions e per cercare di vincere ...

Milan-Napoli - Pioli : “Dobbiamo giudicare meglio le situazioni di pericolo. Caldara? Non è pronto” : Conferenza stampa della vigilia pre Milan-Napoli per Stefano Pioli. Queste le sue parole. Sul rientro dei giocatori dopo la pausa: “A me le soste non piacciono, però il fatto che i nostri giocatori siano tornati bene dalle rispettive nazionali è testimonianza della qualità della rosa che ho a disposizione. Solo Rodriguez ha qualche problema e dovremo valutare le sue condizioni”. Su Milan-Napoli e sulle voci di mercato: ...

Conti titolare in Milan-Napoli : Pioli ha scelto il suo terzino destro : In vista del match contro il Napoli, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha ancora diversi dubbi da sciogliere. Tra questi, uno riguarda il reparto di difesa, con Musacchio e Duarte pronti a contendersi una maglia da titolare. Tra i diversi dubbi dell’allenatore emiliano sembra esserci però una certezza. E si chiama Andrea Conti. Il terzino destro ex Atalanta, che solo quest’anno può definirsi abile e arruolabile dopo due stagioni ...