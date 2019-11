Mi chiamo Altan e faccio vignette Un documentario racconta il leggendario

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) Tutto quello che avete sempre voluto sapere e non avete mai osato chiedere su Francesco Tullio, il più riservato e misterioso dei vignettisti e romanzieri a fumetti italiani, praticamente una leggenda vivente anche perché “non va in televisione”, sta neldi Stefano Consiglio visto in anteprima al Torino Film Festival. Lo distribuirà la Cineteca di Bologna, ma è il TFF ad assegnare ogni anno il Premio Cipputi, dal nome del suo metalmeccanico-icona.Il titolo, “Mi”, è particolarmente evocativo e richiede una piccola digressione. “MiJohn Ford,western” fu l’incipit della storica replica - in sede di assemblea della Directors Guild - che arginò l’attacco sferrato da Cecil B. De Mille al presidente in carica Joseph L. Mankiewicz, accusato ...

