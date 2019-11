Messico | il vulcano Popocatepetl torna a fare paura Le immagini spettacolari

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) L’attività delha allertato l’agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri dopo che venerdì sono state registrate 124 eruzioni dal cratere delmessicano. Le eruzioni, riferiscono dall’agenzia, sono state accompagnate da vapore, gas e polvere. Un’esplosione in particolare ha fatto innalzare nell’aria una colonna di oltre mille metri di fumo e detriti. Il, alto 5426 metri, è stato particolarmente attivo in più occasioni quest’anno, ricoprendo di polvere i quartieri meridionali di Città del. Circa 25 milioni di persone vivono dentro un raggio di 100 chilometri di distanza dal cratere del. L'articolo, il. Ledell’eruzione proviene da Il Fatto Quotidiano.