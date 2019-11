Mercato Juventus | grande colpo di Paratici a zero dalla Premier League

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 30 novembre 2019)– Il calciodei bianconeri non si ferma mai.e Nedved continuano a lavorare sottotraccia per regalare a Maurizio Sarri undi.Sempre un occhio di riguardo ai parametriper Fabio. L’ultima estate Rabiot e Ramsey, nel passato spiccano Pirlo e Pogba. Il CFO dellacontinua la caccia e non si ferma, pronto a regalare alla ‘Vecchia Signora’ altri colpi di spessore che non vadano a pesare sul bilancio per il costo del cartellino., nuovi colpi a parametroIn pole nella lista dell’uomobianconero c’è Willlian, le cui trattative per un eventuale rinnovo con il Chelsea del contratto in scadenza a giugno sono in alto mare. Secondo ‘Tuttosport’ ci sarebbero stati dei nuovi contatti con l’entourage del tornante brasiliano, a seguito del ...

internewsit : Inter e Juventus infiammano il mercato, non solo Kulusevski: altro nome - - sportli26181512 : Juve, Milan e Dortmund: per Mandzukic con Rugani o Demiral: La Juventus lavora anche sul mercato in uscita per genn… -