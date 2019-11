Matera 2019 | Coldiretti | “Il cibo è la prima ricchezza del Paese | vale il 25% del PIL”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Ilè diventato ladelcon la filiera agroalimentare estesa, dai campi agli scaffali e alla ristorazione, che raggiunge in Italia una cifra di 538 miliardi di euro pari al 25% del Pil ed offre lavoro a 3,8 milioni di occupati. E’ quanto emerge dall’indaginesul “Il valore delin Italia” presentata alla 1° giornata nazionalee cultura, il principale evento di chiusura del programma di, capitale europea della cultura. Si tratta di una leva strategica per la crescita del, che cresce più e meglio degli altri e che in poco tempo è stato capace di diventare un traino per l’intera economia Made in Italy nei confini nazionali e all’estero, oltre ad essere di fondamentale importanza per l’ambiente e la salute degli italiani. Lo dimostra il fatto – spiega– che mai così tantoe vino italiano sono stati consumati ...

SUDITALIAVIDEO1 : Proroga contratti dipendenti assunti a tempo determinato per il 2019, il Sindaco consegna un’istanza al Presidente… - PaoloVerri : RT @c1aud1: .@Matera2019 #Matera Matera 2019. #Lirica, #artepubblica e #migranti migranti: 4 cose da non perdere questo fine settimana nell… - RobertoNencini : Matera - Basilicata, Italy - 2019 ------------------------------------- #matera #italy #basilicata #sassidimatera… -