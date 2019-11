Matera 2019 | al Villaggio Coldiretti tornano i trucchi della nonna | i segreti della

Matera 2019 - Coldiretti : “Il cibo è la prima ricchezza del Paese - vale il 25% del PIL” : Il cibo è diventato la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare estesa, dai campi agli scaffali e alla ristorazione, che raggiunge in Italia una cifra di 538 miliardi di euro pari al 25% del Pil ed offre lavoro a 3,8 milioni di occupati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti sul “Il valore del cibo in Italia” presentata alla 1° giornata nazionale cibo e cultura, il principale evento di chiusura del programma di Matera 2019 , ...

Bridal Fashion Show 2019 : la moda sposa torna protagonista a Matera : La moda sposa torna protagonista a Matera con il Bridal Fashion Show 2019 . Il grande evento di Fashion , storia e cultura è in programma nella Città dei Sassi, che è stata designata dall'Unione europea Capitale europea della Cultura 2019 , per domenica 27 ottobre. C'è grande fermento e attesa per questa nuova edizione ricca di sorprese e grosse novità. Tra le grosse novità spiccano sia la location, che farà da cornice al grande spettacolo di moda , ...

Huawei Watch GT 2 debutta in Italia al Red Bull Art of Motion 2019 di Matera : Huawei Watch GT 2, il nuovo ed elegante smartWatch che il produttore cinese ha presentato ufficialmente accanto alla serie Mate 30, lo scorso 19 settembre a Monaco di Baviera, si appresta ad arrivare finalmente anche in Italia, dove debutterà in occasione del Red Bull Art of Motion 2019 e sarà poi disponibile all’acquisto a partire dal 7 ottobre. Quest’anno, infatti, l’appuntamento annuale che dal 2007 mette a confronto l’elite del ...