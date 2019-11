Massimo Boldi in festa | la figlia Marta si è laureata | “Sono fiero di te”

forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) in foto:con le figlie Manuela,e Micaela Grande gioia per, che ha pubblicato le foto della laurea della. La terzogenita dell’attore, 29 anni, ha conseguito un Master in International Screenwriting and Production, un corso in lingua inglese dedicato a chi vuole formarsi come sceneggiatore e produttore, presso l’università Cattolica di Milano.si è detto “e orgoglioso per aver avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle. Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazioni dal tuo papà“. Sembra dunque chesia intenzionata a lavorare nel mondo dello spettacolo come papà. “Lo sapevo che in famiglia c’era qualche altro intelligente e colto come ME“, ha scherzato l’attore in un altro post. Chi sono le ...

