Massimiliano Ossini | Linea Bianca | “Mi manca Mezzogiorno in Famiglia”

Massimiliano Ossini su Simona Ventura : “La gente vuole altro la domenica” : Mezzogiorno in Famiglia chiuso, Ossini su Simona Ventura: “Il pubblico vuole un altro tipo di intrattenimento” Debutterà domani pomeriggio su Rai1 con la nuova edizione di Linea Bianca Massimiliano Ossini che, intervistato da TvBlog, è tornato a parlare ancora una volta della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia e della conseguente sostituzione del programma con la nuova trasmissione di Simona Ventura, nata con il titolo de La ...

Linea Bianca - Massimiliano Ossini a Blogo : "La montagna rende umani e solidali. In tv c'è bisogno di ottimismo" : Chiusasi la stagione di Linea Blu, torna su Rai1 il consueto appuntamento con Linea Bianca, il programma naturalistico dedicato al mondo della montagna. A farci da guida tra cime innevate, sentieri nascosti e caratteristici borghi da cartolina, Massimiliano Ossini, insieme a Giulia Capocchi e Lino Zani. In procinto di partire con la prima puntata di Linea Bianca, in onda sabato 30 novembre alle ore 14.00, Massimiliano Ossini ha risposto ad ...

Massimiliano Ossini : “Ascolti bassi senza Mezzogiorno in Famiglia” : Mezzogiorno in Famiglia chiuso. Massimiliano Ossini: “Non si aspettavano ascolti così bassi quest’anno” Non è proprio andata giù agli affezionati telespettatori di Rai2 la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia, storico programma del sabato e della domenica, nelle ultime edizioni condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. A distanza di mesi, infatti, gli spettatori continuano a postare commenti sulla pagina ...

Nunzia De Girolamo - arriva una proposta dalla Rai : ecco dove la vedremo con Massimiliano Ossini : Nunzia De Girolamo si dà allo spettacolo dopo Ballando con le stelle. L'ex deputata di Forza Italia - da quanto apprende è vicina alla conduzione di Linea Bianca. La direttrice di Rai1, Teresa De Santis, avrebbe avviato - secondo quanto riportato dall'Adnkronos - una trattativa per affidare la co-co

Mezzogiorno in Famiglia chiuso : Massimiliano Ossini verso la prima serata : Massimiliano Ossini sbarca in prima serata dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia? Il settimanale Nuovo ha lanciato un’indiscrezione sul futuro lavorativo di Massimiliano Ossini che se confermata avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? Pare che i vertici Rai, dopo l’improvvisa chiusura di Mezzogiorno in Famiglia ad opera del direttore di rete Carlo Freccero, abbiano deciso di affidargli una nuova trasmissione in prima serata ...