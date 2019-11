Martina Russo vince Bake Off Italia | Aprirò una pasticceria in onore di mia nonna

ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) L'edizione 2019 diOff, il talento degli aspiranti pasticceri trasmesso su Real Time, si è conclusa con la vittoria di. L'esuberante ventenne bolognese ha trionfato nell'ultima puntata,ndo il premio finale: un viaggio ultra-lusso e la pubblicazione del suo primo ricettario. "Ancora non ci credo, non riesco a trovare le parole giuste da dire quindi mi limito ad un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo mio sogno, in particolare Ernst, Damiano, Benedetta e Clelia", ha dichiarato lasui social network subito dopo la messa in onda della finalissima.è apparsa fin dai primi episodi uno dei candidati idonei. La sua creatività e abilità, ma soprattutto la sua determinazione, l'hanno portata alla finale con dolci e grembiuli blu (per il meglio dell'episodio). Non ha mai fatto alcun segreto per puntare in alto, nonostante i dubbi di ...

