Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Giovedì era all’archivio di Stato di Torino, nella centralissima piazza Castello, a due passi dal Palazzo Reale., ex europarlamentare della Lega, stava consultando deirisalenti al periodo della seconda guerra mondiale quando una funzionaria dei beni culturali gli è andata incontro per capire cosa stesse facendo: “Avevo messo una graffetta su alcuni fogli per tenerli da parte e poi fotocopiarli”. Per farlo, però, avrebbe dovuto portarli fuori, ma il regolamento lo vieta e per questo la funzionaria ha allertato i Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale (la cui sede è lì vicino) che ieri hanno inviato la segnalazione alla Procura di Torino. Perquesta vicenda si basa sul nulla: “La segnalazione fatta dall’archivio di Stato si fonda su un equivoco – spiega a Ilfattoquotidiano.it – Volevo fotocopiare dei, ma non è ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mario Borghezio denunciato perché ha tentato di sottrarre documenti dall’archivio storico di Torino: “Volevo fotocopia… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Mario Borghezio denunciato perché ha tentato di sottrarre documenti dall’archivio storico di Torino: “Volevo fotocopia… - fattoquotidiano : Mario Borghezio denunciato perché ha tentato di sottrarre documenti dall’archivio storico di Torino: “Volevo fotoco… -