Marina Addati | la mamma arrestata per aver avvelenato le figlie è innocente

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 30 novembre 2019) Non ha mai attentato alla vita delle, come è stato riconosciuto dai giudici del Tribunale di Napoli:, 33enne residente a Napoli in zona borgo dei Vergini. La donna era stata accusata ditentato di uccidere la figlia di tre mesi, Vittoria, giunta in fin di vita al Santobono, ieri assolta con la formula più ampia. Dalle indagini è emerso che le piccole potrebbero soffrire di una mutazione genetica che non consente loro di espellere i farmaci.avrebbe quindi somministrato loro le giuste dosi di farmaco e nel modo corretto, ma i loro corpi non avrebbero espulso, come accade normalmente, il farmaco, creando un accumulo che ha causato l’intossicazione. La figlia di 3 mesi fu portata all’ospedale Santobono di Napoli, le sue condizioni erano gravi, tanto che andò in coma. I medici trovarono un livello altissimo di un farmaco nel suo sangue, ...

