Marco Carta e Sirio foto insieme Presenta fidanzato su social | non da Barbara D' Urso

Marco Carta presenta il fidanzato Sirio : “Scelgo te mille volte” FOTO : La prima FOTO di Marco Carta col fidanzato Sirio Marco Carta è ufficialmente uscito allo scoperto col fidanzato Sirio. Il cantante e il compagno stanno insieme da ben quattro anni ma solo di recente la loro storia d’amore è diventata pubblica. Dopo il coming out da Barbara d’Urso l’artista lanciato da Amici non si è […] L'articolo Marco Carta presenta il fidanzato Sirio: “Scelgo te mille volte” FOTO proviene ...

UeD Veronica Fedolfi : tutta la verità su Giulio - Zarino e Marco Cartasegna : UeD Veronica Fedolfi, l’intervista: tutta la verità su Giulio Raselli (“Si è incasinato”), Zarino e il gossip su Marco Cartasegna Veronica Fedolfi è stata una delle corteggiatrici più chiacchierate del trono di Uomini e Donne di Giulio Raselli. Peccato che il giovanotto l’abbia poi eliminata, suscitando varie polemiche. Durante il suo percorso nel programma non […] L'articolo UeD Veronica Fedolfi: tutta la verità su ...

Paolo Bonolis si scaglia contro l’ex tronista Marco Cartasegna : A Paolo Bonolis non è andato giù le parole che ha detto l’ex tronista Marco Cartasegna e sui social gli va contro, la vicenda inizia il 13 novembre quando i due hanno preso parte alla partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti, ma Cartasegna non ha gradito il soggiorno e su “Instagram” ha offeso la città di Frosinone. Parole che non sono andate giù a Bonolis. “Se un cogl**ne dice cose sgradevoli, perché ascoltarlo?”, ...

Paolo Bonolis si scaglia contro l’ex tronista Marco Cartasegna : A Paolo Bonolis non è andato giù le parole che ha detto l’ex tronista Marco Cartasegna e sui social gli va contro, la vicenda inizia il 13 novembre quando i due hanno preso parte alla partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti, ma Cartasegna non ha gradito il soggiorno e su “Instagram” ha offeso la città di Frosinone. Parole che non sono andate giù a Bonolis. “Se un cogl**ne dice cose sgradevoli, perché ascoltarlo?”, ...

Paolo Bonolis contro l’ex tronista Marco Cartasegna : Paolo Bonolis sui social ha attaccato l’ex tronista Marco Cartasegna. Il tutto inizia il 13 novembre i due hanno preso alla partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti, ma Cartasegna non ha gradito il soggiorno e su “Instagram” ha offeso la città. Parole che non sono andate giù a Bonolis. “Se un cogl**ne dice cose sgradevoli, perché ascoltarlo?”, ha replicato Bonolis su “Facebook”. Cartasegna non ha apprezzato la qualità ...

«Non Prendiamoci sul Series» : The Loudest Voice sarà la serie dell’inverno. Parola di Marco Cartasegna : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non Prendiamoci sul series: abbiamo visto e commentato in anteprima The Loudest Voice insieme a Marco Cartasegna Non Prendiamoci sul series riparte con una seconda stagione in cui, ancora una volta, commenteremo le serie tv del momento con degli ospiti d’eccezione. Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di ...

Paolo Bonolis contro l'ex tronista Marco Cartasegna : «Se un cogl**ne dice cose sgradevoli - perché ascoltarlo?» : «Poi se qualche cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c'è tutto il resto del corpo?». Paolo Bonolis...

Marco Cartasegna - polemica con Paolo Bonolis : “Ho fatto un errore” : Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna: arrivano le scuse dell’ex tronista Marco Cartasegna, in questi giorni, ha fatto molto discutere per aver fatto dei commenti sui social molto poco carini nei confronti della città di Frosinone. Difatti il ragazzo ha visitato la città laziale per giocare una partita di calcio i cui proventi sono stati devoluti in beneficienza. E alla suddetta partita ha preso parte anche Paolo Bonolis, il quale, appena ...

Marco Cartasegna chiede scusa : "Il messaggio su Frosinone è stato offensivo" - : Alessandro Zoppo L’ex tronista era stato travolto dalle polemiche (e bollato da Bonolis come "coglione") per aver definito Frosinone una “città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla dalle mappe” Marco Cartasegna fa un passo indietro e chiede scusa alla città e agli abitanti di Frosinone. L’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi è stato travolto dalle polemiche in seguito ad un video postato su Instagram a ...

Marco Cartasegna offende la città di Frosinone - Paolo Bonolis : "Perché ascoltare un cogli*ne?" : Paolo Bonolis, pur senza citare il suo nome esplicitamente, ha riservato un commento decisamente colorito all'indirizzo di Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne.Ripercorriamo i fatti.prosegui la letturaMarco Cartasegna offende la città di Frosinone, Paolo Bonolis: "Perché ascoltare un cogli*ne?" pubblicato su Gossipblog.it 21 novembre 2019 18:32.

Paolo Bonolis attacca Marco Cartasegna - ex tronista di Uomini e donne : Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna. Il conduttore tv bacchetta senza mezzi termini l’ex tronista di Uomini e donne per aver offeso la città di Frosinone. I fatti sono questi: il 13 novembre Cartasegna (che dal trono di Maria De Filippi è passato a occuparsi di politica) ha preso parte a una partita di beneficenza a Frosinone che ha visto contrapposte la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale Italiana CalcioTv. Nelle story ...

Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna - ex di U&D : 'Un cogl...' : Paolo Bonolis si è schierato contro Marco Cartasegna, insultandolo su Instagram. L'ex tronista aveva espresso delle opinioni sgradevoli che riguardavano la città di Frosinone, in occasione di un invito per un'iniziativa benefica e il noto conduttore ha voluto dire la sua a riguardo. L'ex tronista attaccato da Bonolis: aveva denigrato la città di Frosinone Nelle ultime ore di oggi, 21 novembre, il conduttore Paolo Bonolis ha attaccato ...

Marco Carta : l’amica svela perché ha rubato le magliette a La Rinascente : È “insufficiente e contraddittoria” la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di 6 magliette, lo scorso 31 maggio alla Rinascente, di Milano. Lo scrive il giudice Stefano Caramellino, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre nel processo abbreviato ha assolto “per non avere commesso il fatto” il cantante dall’accusa di avere rubato 6 magliette, lo scorso maggio alla Rinascente di Milano. Secondo il giudice “l’ipotesi ...

“Città brutta” - Marco Cartasegna offende Frosinone e Paolo Bonolis s’infuria : “Cog…” : L’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna finisce nella bufera per un’offesa alla città di Frosinone passata tutt’altro che inosservata. Una settimana fa, il giovane milanese, che da qualche tempo ha lasciato il mondo televisivo per dedicarsi al commento di politica e attualità dal suo canale Instagram, ha partecipato a una partita di calcio benefica nella città laziale. Il suo video all’arrivo in ...