Maltempo | Milano | da mezzanotte attivo monitoraggio Seveso e Lambro

Maltempo : frana sul ‘Poggio’ - la salita mito della Milano-Sanremo : frana su una strada che è un mito nel mondo del ciclismo. Via Duca D’Aosta, la strada di Sanremo dalla quale si attacca la salita al Poggio, la più dura della Classica di ciclismo di primavera Milano-Sanremo, e’ stata chiusa dal Comune per un movimento franoso che interessa il muro di contenimento. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi sopralluoghi e la famosa salita, decisiva per la Classicissima, restera’ chiusa fino ...

Maltempo : il Comune di Milano attiva il monitoraggio di Seveso e Lambro : In aumento i livelli dei fiumi Seveso e Lambro: il Comune di Milano ha attivato il Centro operativo comunale per il monitoraggio. Nelle ultime ore, il terreno già sollecitato dal Maltempo dei giorni scorsi non riesce a drenare le acque dei fiumi che quindi si sono ingrossati. Le squadre di Protezione civile, Mm Servizi idrici e le pattuglie della Polizia locale hanno attivato il monitoraggio: hanno rilevato che il Lambro è in preallarme e il ...

Allerta Meteo Milano : Maltempo in arrivo - monitorati il Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) a partire dalle 24 di oggi. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità (Allerta gialla) diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano. E’ prevista infatti un’intensificazione dei rovesci che stanno già interessando l’area a partire ...

Previsioni Meteo Milano : sarà un weekend di forte Maltempo - tutti i dettagli su Sabato e Domenica : Previsioni Meteo Milano – Puntualmente è giunto l’ennesimo peggioramento del tempo a iniziare dalle ore serali di ieri, con arrivo di prime piogge, piogge irregolari anche nella notte, con qualche pausa, e piogge o rovesci spesso moderati in corso anche in queste ore mattutine. Una saccatura nordatlantica ha affondato la sua azione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, innescando un flusso umido meridionale bene impattante ...

Previsioni Meteo Milano : peggiora tra la sera e la notte - poi Maltempo forte nel weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Mattinata caratterizzata da nubi basse, foschia e anche nebbia con tasso di umidità nei bassi strati sempre elevato, oltre il 90%. Non ci sono precipitazioni, però, ciò a causa della lontananza ancora dei nuclei perturbati più importanti alle medie quote e temporanea lievitazione della pressione anche al suolo, attualmente sui 1012 hpa. La circolazione, tuttavia, resta spiccatamente impostata sul tipo ...

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova forte ondata di Maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Maltempo : a Milano allerta gialla per forti piogge in arrivo : Milano, 18 nov. (Adnkronos) – allerta gialla a Milano per rischio esondazioni. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 24.“La disposizione fa seguito all’avviso di criticità (allerta gialla) diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano”, spega la nota. Dalla ...

Maltempo - Venezia in ginocchio! Il gesto dell’Olimpia Milano scalda il cuore : 3 incassi devoluti alla Protezione Civile : Venezia in ginocchio a causa del Maltempo, l’Olimpia Milano attraverso il gruppo Armani devolverà gli incassi di 3 partite alla Protezione Civile Le immagini di Venezia in ginocchio a causa del Maltempo hanno scioccato tutta l’Italia (per restare informati sulle ultime notizie consultate Meteoweb). La macchina della solidarietà si è subito messa in moto e anche il basket italiano ha voluto fare la sua parte. Da applausi il gesto ...

Previsioni Meteo Milano - altro Maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina : Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma ...

Previsioni Meteo Milano : breve tregua mite e soleggiata - ma da Venerdì torna il Maltempo : Previsioni Meteo Milano – Mattinata all’insegna del tempo asciutto, caratterizzata solo da un po’ di nubi basse e foschie più intense al primo mattino, già in prevalente diradamento in queste ore, con schiarite soleggiate sempre più prevalenti. Fa anche abbastanza freddo, con +6/7°C mediamente di minima, ma anche valori sui +4°C o poco più su qualche quartiere, ora sui +7/8°C. Dunque, fase di tempo migliore, dopo le abbondanti ...

Previsioni Meteo Milano - freddo e pioggia ma il forte Maltempo inizierà Giovedì sera con piogge per tutto il weekend : Previsioni Meteo Milano – L’entrata della nuova saccatura instabile sul Mediterraneo centro-occidentale, ha portato, nel corso della giornata di ieri, un’altra fase di deciso maltempo sul capoluogo lombardo. piogge e rovesci di un certo significato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali e ancora altri nella notte, per un accumulo complessivo in mattinata intorno ai 20/30 mm. Attualmente, cielo coperto con debole pioggia, e ...

Previsioni Meteo Milano - inizia una settimana di grandi piogge : il Maltempo si intensifica : Previsioni Meteo Milano – Breve pausa con tempo stabile nel corso del fine settimana, in particolare ieri domenica 10 novembre. Già tutto cambiato stamani, con cieli chiusi e pioggia debole-moderata in atto sul Capoluogo. La previsione per la giornata odierna è per un peggioramento progressivo delle condizioni del tempo, a causa di una nuova saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale e annesso minimo depressionario, ...

Maltempo - fulmine su un treno : ritardi sulla linea Milano-Bologna : Mattinata di ritardi e disagi per i viaggiatori in Lombardia. Tutto è iniziato poco dopo le 6.30 quando quello che sembra un fulmine ha colpito, mandandolo in frantumi, il vetro anteriore del treno 2647, partito da Milano Centrale alle 6.20 e diretto a Mantova. Il treno era in transito tra Milano Rogoredo e Lodi quando si è fermato. Il convoglio è stato spinto fino a Tavazzano dal treno 20412, che – spiega trenord – non è stato ...

Maltempo - Rfi : “Dalle 12 graduale ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna” : Dalle 12 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna, rallentata dalle 6.30. Motivi dei rallentamenti sono stati un guasto alla linea elettrica, probabilmente provocato dal Maltempo che ha interessato la Lombardia, e un treno fermo in linea fra Tavazzano e Rogoredo. Le cause sono in corso di accertamento. I treni hanno registrato ritardi medi di 120 minuti.Nella mattinata, il ...