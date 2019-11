Malta | il premier Muscat si dimetterà il 18 gennaio Dieci giorni prima al via le

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Poche ore fa aveva annunciato di decidere delle sue eventuali dimissioni – date per imminenti – soltanto alla conclusione delle indagini sull’omicidio di Dafne Caruana Galizia, la giornalista uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017. Ma ora fonti del partito laburista citate dal Times of, riferiscono che ilmaltese Joseph, accusato di interferenze politiche nelle indagini sull’assassinio, ha annunciato che lascerà l’incarico il 18prossimo., l’8, inizieranno le consultazioni all’interno del partito per la successione e le dimissioni avverranno non appena il Partito laburista avrà scelto un nuovo leader.dovrebbe annunciare che “ci saranno le elezioni per la guida del partito il 18”, hanno detto le fonti, aggiungendo che “nessun leader ad interim dovrebbe essere ...

