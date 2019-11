Lucescu | “l’Italia può vincere l’Europeo Balotelli? Nessuno può vincere le partite da

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) “Mancini ha fatto un grande lavoro, con ottimi risultati e lanciando tanti giovani. La fase finale non è come le qualificazioni, ma l’Italia è in un momento di totale fiducia e devono giocare questo campionato per vincerlo”. Così Mircea, ex allenatore di Brescia e Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dalla ‘sua’ Bucarest a poche ore dal sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Per il tecnico rumeno l’Italia “ha tutte le qualità e le possibilità per farlo”. Parlando di calcio italiano, inevitabile chiedere adell’Inter di Antonio Conte. “Il percorso europeo la aiuterà per la battaglia finale allo Scudetto, sono una squadra equilibrata con giocatori giovani ed esperti. Sono una squadra che lotta, soffre, ma con un livello tecnico alto. Gioca poi un calcio offensivo, sono convinto che farà ...

