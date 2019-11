Luca Sacchi | spunta il terzo uomo I pm | «finanziatore fornì i 70mila euro per la droga»

Omicidio Luca Sacchi - spunta un finanziatore : «Ha dato i 70mila euro a Anastasiya e Princi per comprare la droga» : Nello zaino di Anastasiya Kylemnyk c'erano 70mila euro, quelli che dovevano servire a comprare 15 chilogrammi di droga. Ora i pm della Procura di Roma che indagano sul caso considerano anche...

Omicidio Sacchi - la madre di Luca ad Anastasiya : dimmi la verità : La madre di Luca Sacchi ha commentato in esclusiva a "La vita in diretta" gli sviluppi su Anastasiya Kylemnyk, e ha lanciato un appello alla ragazza: "Te lo dico proprio a te Anastasiya, vedendoti lì stamattina mentre ti portavano via, la tua faccia io pensavo a Luca a quanto ti voleva bene, a quanto ti amava, quanto ti amavamo noi, l'hai fatto portare via. Tu devi venire da me, mi devi guardare negli occhi e dirmi quello che è successo, perché ...

Il padre di Luca Sacchi : "Tra Princi e Anastasyia notammo un'intesa - ma mio figlio Luca disse che era tutto okay" : “Tra Anastasyia e Princi avevamo notato un’intesa particolare, ma mio figlio disse che era tutto a posto”. A rivelarlo al Corriere della Sera è Alfonso Sacchi, il papà di Luca, il 24enne ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso a Roma. I sospetti erano nati quest’estate, in vacanza.“Quest’estate, in vacanza ad Auronzo di Cadore, Giovanni Princi si è presentato da noi con la ...

Luca Sacchi - i pm : Anastasia fredda e omertosa - sta coprendo qualcuno : Dolce, solare e mite oppure cinica e spregiudicata, affascinata dal sogno di fare una montagna di quattrini vendendo la droga, fino al punto di mentire spudoratamente agli investigatori quando le...

Luca Sacchi - il sospetto su Anastasiya "fredda e professionale" : "Copre qualcuno - una scelta spietata" : "Fredda e professionale" con i pusher. Così i pm romani definiscono Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi coinvolta nell'omicidio di Roma avvenuto lo scorso 24 ottobre e ora indagata per spaccio di droga. Quella notte nella sua borsa c'erano 70mila euro che avrebbe dovuto usare per compra

Le tre cose che ancora non tornano nell'omicidio di Luca Sacchi : A poco più di un mese dalla morte di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni freddato davanti alla sua fidanzata Anastasia nei pressi del John Cabot, pub in zona Appio, restano ancora dei punti oscuri che le indagini della procura (non concluse) dovranno chiarire. 1 - Perchè Anastasia non ha raccontato quello che sa? Ha solo paura di pagarla cara? Per chi indaga, anche se il suo fidanzato è stato ucciso, la 25enne ucraina ha ...

Omicidio di Luca Sacchi : per gli inquirenti i giovani volevano acquistare droga : Questa mattina, durante il programma Omnibus di La7, sono stati raccontati alcuni dettagli sulla tragica vicenda di Luca Sacchi, il giovane romano ucciso da un colpo di pistola sparato a bruciapelo, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorsi, davanti al pub John Cabot, dove si trovavano anche il suo fratello minore e la sua fidanzata che fu colpita da una mazza da baseball. Grazie ad una lunga intercettazione che riguardava i due accusati di ...