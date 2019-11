LIVE Sci alpino | Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA | Federica Brignone sogna il

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe parole di– Programma e tv– I precedenti delle azzurre aBuongiorno e benvenuti alladeldi, Vermont (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci-2020. Sulla pista posizionata nella costa orientale degli States vedremo all’opera le atlete nella terza prova stagionale, la seconda proprio in. Nell’esordio assoluto di Soelden, il successo andò a sorpresa alla giovanissima neozelandese Alice Robinson, che ebbe la meglio di Mikaela Shiffrin e della francese Tessa Worley. La vincitrice sul ghiacciaio del Rettenbach non sarà in grado di prendere il via alla gara odierna, per cui sarà la padrona di casa per eccellenza, la dominatrice delle ultime edizioni della Coppa del Mondo a partire con i galloni di ...

zazoomnews : LIVE Sci di fondo Sprint Ruka 2019 in DIRETTA. Delusione azzurra: Pellegrino Laurent e Scardoni fuori ai quarti. No… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo Sprint Ruka 2019 in DIRETTA. Delusione azzurra: Pellegrino Laurent e Scardoni litigano con gli sc… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Ruka 2019 in DIRETTA: Laurent a caccia delle semifinali! Scardoni out ai quarti. Pellegrin… -