LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA | Dominik Paris è in testa!!! La

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2019 in DIRETTA : DOPPIETTA LEGGENDARIA! Marta Bassino festeggia davanti a Federica Brignone - urlo azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI LAKE LOUISE 19.57: Grazie per averci seguito e appuntamento a fra poco per la discesa libera maschile e domani per lo slalom femminile. Buona serata 19.56: Le altre azzurre: Goggia 11ma, Marsaglia 24ma, Pirovano 30ma. Cinque italiane a punti 19.55: A seguire Gisin, Worley, Vlhova, Rebensburg, Holdener, Holtmann e Hrovat 19.54: E’ prima ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Brignone in testa nella seconda manche! Marta Bassino difende il primo posto della prima manche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43: Rebensburg ha 11 centesimi di vantaggio all’intermedio, ora il muro 19.41: TIRA UNA RIGA FEDERICA Brignone NEL FINALE!!!! E’ prima CON 84 centesimi di vantaggio e fa segnare il primo tempo di manche!!! 19.41: Brignone all’intermedio ha 1 centesimo di vantaggio 19.40: E’ prima la svizzera Wendy Holdener che disputa una buona manche, pur perdendo tanto nel finale e va in ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Marta Bassino meravigliosa - è al comando dopo la prima manche! Dalle 19.00 si lotta per la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29: E’ 20ma la norvegese Tviberg che chiude a 2″19 da Bassino 16.27: La norvegese Haver-Loeseth, reduce da infortunio, conclude la sua prova a 2″38 ed è 23ma 16.25: La canadese Gagnon subisce un ritardo di 2″07 ed è 19ma 16.24: Ellenberger chiude al 17mo posto a 1″87 dalla testa 16.21: La svizzera Gut è sedicesima a 1″61 da Bassino. Non si risolleva ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA. Bassino perfetta : è prima! Shiffrin quarta - Brignone quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Tanti errori per Liensberger che è ultima a 2″24 da Bassino 16.00: Sei decimi di ritardo all’intermedio 15.59: L’austriaca Liensberger è al cancelletto di partenza 15.57: Gara fermata per sistemare la pista 15.55: Esce di scena nella parte alta l’austriaca Haaser 15.54: Grande seconda parte di manche della slovacca Vlhova che si inserisce al secondo posto a 24 centesimi da ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : vittoria netta di Niskanen davanti a Klaebo e Iversen! Ottimo Pellegrino 13° - delude De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 12:52 Questa quindi la classifica finale: Iivo Niskanen Johannes Klaebo +13″ Emil Iversen +14″9 Didrilk Toenseth +33″1 Alexander Bolshunov +43″8 12:49 Prova discreta di Salvatori 33°, molto più ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : dominio Johaug - dalle 11.30 la 15 km maschile con De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE 10.50 Appuntamento alle 11.30 per la 15 km maschile con Francesco De Fabiani. 10.49: Questo il risultato finale delle azzurre, superate da tante atlete nel finale: Scardoni 35ma, Ganz 41ma, Comarella 57ma, Laurent 80ma 10.45: La norvegese Johaug vince la 10 km a tecnica classica di Ruka con 30″ di vantaggio su Parmakoski (Fin), 44″ su Nepryaeva (Rus). La top ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Arianna Fontana sul podio nei 1500 metri! In corso la 10 km femminile di sci di fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : azzurri per stupire - De Fabiani ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint maschile di ieri – La sprint femminile di ieri Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne che si terranno a Ruka nell’ambito della Coppa del Mondo di sci di fondo. Si comincia alle 9:45 con la 10 km a tecnica classica femminile, mentre alle 11:30 sarà la volta della 15 km maschile, anche in questo caso a tecnica classica. Per quanto riguarda proprio la gara ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris scalda il motore - torna Peter Fill : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, Canada, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Dopo l’esordio di Soelden, con il classico gigante di apertura, e lo slalom di Levi, il Circo Bianco al maschile è pronto ad affrontare la sua prima prova veloce. Gli uomini-Jet, infatti, saranno impegnati ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Federica Brignone sogna il podio - Shiffrin favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Federica Brignone – Programma e tv Killington – I precedenti delle azzurre a Killington Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Killington, Vermont (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista posizionata nella costa orientale degli States vedremo all’opera le atlete nella terza prova stagionale, la ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA. Delusione azzurra : Pellegrino - Laurent e Scardoni fuori ai quarti. Norvegia padrona : Klaebo e Falla ok : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 14.08: Appuntamento a domani per le prime gare distance. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 14.07: Gli azzurri, dopo una mattinata trionfale in qualificazione, patiscono neve e sci non preparati a dovere ed escono tutti di scena ai quarti di finale. Ci sarà tempo per rfiarsi: la condizione appare buona 14.06: Norvegia padrona, come sempre, nella ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA. Delusione azzurra : Pellegrino - Laurent e Scardoni litigano con gli sci e si spengono ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.42: Al via la seconda semifinale con Jouve (Fra), Halfvarsson (Swe), Haeggstroem (Swe), Iversen (Nor), Peterson (Swe), Chanavat (Fra) 13.41: Klaebo vince in scioltezza la prima semifinale, secondo posto per Bolshunov, poi per il ripescaggio Svensson e Semikov 13.40: Klaebo vola in salita. Non si ferma mai 13.36: E’ il momento della prima ...