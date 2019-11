LIVE Italia-Russia | Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA | si comincia | azzurri per

LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia trova Svizzera e Galles! Gara inaugurale contro la Turchia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL Sorteggio E TUTTI I GIRONI DEGLI Europei 18.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 18.54 Di seguito i quattro gironi. Girone A Italia, Svizzera, Turchia, Galles Girone B Belgio, Russia e Danimarca, Finlandia Girone C Ucraina, Olanda, Austria, Vincente Play-off Lega D o A (Romania se vince Lega A, altrimenti ...

LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia trova Svizzera e Galles! Gara inaugurale contro la Turchia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 Finlandia nel Gruppo D con Belgio, Russia e Danimarca. 18.52 Vincente Lega C nel Gruppo D. 18.51 Vincente della Lega D nel Gruppo C se la Romania non dovesse vincere la Lega A. 18.51 L’Italia pesca il Galles! 18.50 Vincente della Lega A nel Gruppo C se dovesse essere la Romania, altrimenti nel Gruppo F. 18.48 Tocca ora alla quarta fascia, che comprende Galles, Finlandia, vincente ...

LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA : l’Italia trova la Svizzera! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 La Russia va nel Gruppo B con il Belgio, in posizione 4. 18.38 L’Olanda va nel Gruppo C con l’Ucraina, in posizione 1. 18.36 L’Italia pesca la Svizzera! Elvetici in posizione 4. 18.35 Si passa ora alla seconda fascia, che compre nde Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda e Russia. 18.35 L’Italia va nel Girone A, in posizione 2. 18.34 L’Inghilterra è ...

Sorteggio Euro 2020 – A Bucarest decretati i 6 gironi : Italia testa di serie [LIVE] : decretati a Bucarest i gironi dei prossimi Europei: live il Sorteggio di Euro 2020 E’ in corso a Bucarest il Sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Si creano oggi i 6 gironi, formati da quattro squadre, tra le quali, solo le prime due per gruppo e le migliori 4 seconde staccheranno il pass per gli ottavi di finale. 20 sono le nazionali già qualificate, mentre a marzo si terranno i playoff che decreteranno le ultime 4. Gli Europei ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : Italia dominante nella staffetta mista! Windisch regola Boe - male Germania e Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’Italia LA CRONACA DELLA staffetta MISTA A COPPIE IL VIDEO CON HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA VITTORIA DELL’Italia LE DICHIARAZIONI DEGLI AZZURRI Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, appuntamento a domani con le sprint che apriranno la stagione individuale sia maschile che femminile. Grazie a tutti per l’attenzione e buon proseguimento di serata! 16:11 ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : Italia dominante nella staffetta mista! Windisch regola Boe - male Germania e Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA staffetta MISTA A COPPIE 16:09 Arrivano anche le due grandi deluse di oggi: Germania settima e Francia nona, nonostante una buona prova di Fourcade. 16:08 Completa il podio la Svezia ad un minuto di distanza, quarto posto per la Russia seguita da Austria e Svizzera. 16:07 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Windisch resiste ad uno splendido Boe, Italia dominante che ha ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA : ITALIA DOMINANTE! Trionfo nel biathlon - Bassino in testa nel gigante! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Bassino in testa nella prima manche - l’Italia sogna la vittoria nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Italia prima a metà gara nella staffetta mista del biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : comincia la staffetta mista! Italia a caccia della vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA della staffetta MISTA A COPPIE 14:58 Oggi comincerà anche l’ennesimo atto della sfida tra i due dominatori indiscussi in campo maschile: il norvegese Boe e il francese Fourcade. 14:55 Cinque minuti all’inizio della gara, gli atleti si stanno disponendo sulla linea di partenza. Nella prima sessione di tiro Vittozzi sparerà in quinta piazzola. 14:50 L’Italia dovrà cercare di ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : l’Italia vuole la vittoria nella staffetta mista con Wierer e Vittozzi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA staffetta mista A COPPIE 14:50 L’Italia dovrà cercare di aprire subito un buon margine con Vittozzi e Wierer, coppia sulla carta devastante, per poi resistere e dare tutto con Hofer e Windish a chiudere. 14:45 Avversari principali sono la Norvegia dei fratelli Bø e delle “cugine gemelle” Ingrid Landmark Tandrevold e Tiril Echkoff e la Francia, che potrebbe avere qualche ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : super Italia nello short track! Sala vince in Coppa Europa - ottava la staffetta a coppie azzurra del biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : super Italia nello short track! Pellegrino sfiora la top ten - inizia il biathlon. Sala vince in Coppa Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

Sorteggio Europei 2020 LIVE - l’Italia scopre le sue avversarie : tutti i gironi della fase finale : Sorteggio Europei 2020 live – Si compongono i gironi della fase finale degli Europei 2020. A partire dalla 18 a Bucarest, al RomExpo, inizia la cerimonia che permetterà alle 24 squadre coinvolte di conoscere le avversarie della prima fase. In realtà le squadre sicure della partecipazione sono ancora 20, alle quali si aggiungeranno le 4 vincitrici del Playoff di marzo. L’Italia sarà testa di serie e verrà inserita nel girone A. ...