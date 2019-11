LIVE Italia-Russia | Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA | semifinale pazzesca | gli

Banche italiane su un piano inclinato : OLIVEr Wyman prevede tempi difficili : In un report di recente pubblicazione, intitolato "Banche italiane su un piano inclinato", Claudio Torcellan e Giovanni Viani della società di consulenza Oliver Wyman hanno analizzato le principali sfide che il sistema bancario italiano si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Gli analisti hanno delineato alcuni cambiamenti necessari per superarle. Il punto di maggiore criticità è sicuramente legato al profilo della redditività, con attese di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : l’Italia cerca punti pesanti verso Tokyo 2020 : [embedit snippet=”adsense-articolo”] Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. La rassegna cinese si è già aperta ieri con le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre. Delle 11 formazioni maschili, la Germania ha segnato un tempo di 3’54.350 posizionandosi al primo posto, seguita dalla Nuova Zelanda e dalla Russia; mentre al quarto posto troviamo ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2019 in DIRETTA : Grande Italia al femminile : Scardoni prima e Laurent terza! Federico Pellegrino insegue la finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 10.21: Comarella è 66ma ed esce subito di scena 10.20: La finlandese Niskanen spinge fuori Heidi Weng dalle 30 10.19: Salve, al momento Tyril e Heidi Weng, rispettivamente 29ma e 30ma 10.17: Così le prime 10: Scardoni, Bjornsen, Laurent, Caldwell, Stenseth, Falla, Lampic, Parmakoski, Jacobsen, Nilsson 10.16: Purtroppo esce di scena Ganz, con l’inserimento ...

CorSport : la rivoluzione all’italiana di Ancelotti. Il 4-4-2 meno verticale e più blindato ha imbrigliato il LIVErpool : Il Corriere dello Sport elogia Carlo Ancelotti per la rivoluzione all’italiana praticata a Liverpool. L’allenatore più universale del football, scrive, “ha voluto il più classico dei 4-4-2, in realtà ciò che gli piace, però l’ha spogliato di svolazzi, ha inventato ancora, lasciando che Di Lorenzo dimostrasse di saper fare tante varie cose, persino l’esterno alto di sinistra” Il tecnico ha abbandonato, per una sera, il suo solito stile, che ...

LIVE Italia-Svizzera 5-4 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri in semifinale con una rete di Zurlo all’ultimo secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Fine della partita! L’Italia passa e va in semifinale battendo la Svizzera 5-4. 0.01 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Zurloooooooooooooooooooooooooooooooo, al suono della SIRENA, Zurlo in girata riesce a bucare il portiere totalmente sorpreso, Italia-Svizzera 5-4. 0.35 Ramacciotti bacia il palo con un tiro da dentro l’area. 1′ PALO! ...

LIVE Italia-Svizzera - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : quarti di finale in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera quarti di finale del mondiale 2019 di beach soccer, l’Italia insegue il sogno della semifinale. In Paraguay, il mondiale di beach soccer si appresta a vivere i momenti più emozionanti. La selezione italiana, infatti, sta vivendo un ottimo momento di forma. Trascinati dal proprio uomo chiave, Gabriele Gori, autore di cinque ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta LIVE score : Vicenza ok ai supplementari : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 27 novembre 2019, per gli ottavi di finale della manifestazione.

Champions League 2019/20 : è la serata di LIVErpool-Napoli e Slavia Praga-Inter. Immagini su Italia 1 alle 23.25 : Slavia Praga-Inter Dopo il doppio successo di Juventus, che ha consolidato il primato nel girone, e Atalanta, che tiene vive le speranze europee, la Uefa Champions League 2019/20 continua questa sera con gli impegni in di Napoli e Inter, rispettivamente sul campo dei campioni in carica del Liverpool e in trasferta contro lo Slavia Praga. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky. Champions ...

LIVE Italia-Messico 6-2 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : gli azzurri volano ai quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO TEMPO 36′ L’ITALIA VOLA AI quarti DI finale! 35′ Del Duca scatenato a bordo campo: grande mentalità. 34′ Doppia parata per Del Mestre su Hernandez. 33′ L’Italia prova a controllare il palleggio: minuti finali del match. 32′ Problemi fisici per Macias dopo uno scontro di gioco. 29′ Frainetti! Tiro centrale per ...