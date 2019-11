LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Verstappen precede le Mercedes | Ferrari bene con

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : squillo Ferrari con le medie - comanda Verstappen. Qualifiche dalle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 BANDIERA A SCACCHI! Ferrari ha imbarcato molto carburante e sta effettuando un giro in simulazione di passo gara con gomme medie . 11.58 Prove di partenza in fondo alla pit-lane per i piloti Ferrari e Mercedes. Da segnalare l’ottimo settimo posto di Sergio Perez con la Racing Point. 11.57 Verstappen al comando! L’olandese si rilancia e questa volta porta a termine un giro pulito ...

11.49 Di seguito la classifica aggiornata delle FP3: 15 MINUTES TO GO: TOP 10 Very close between the two Mercedes and the two Ferraris

11.49 Di seguito la classifica aggiornata delle FP3: 15 MINUTES TO GO: TOP 10 Very close between the two Mercedes and the two Ferraris

11.43 Vettel e Leclerc si portano rispettivamente in seconda e terza piazza a 3 decimi dalla vetta, entrambi con gomme medie. 11.41 Simulazione di qualifica per Vettel con gomme gialle! Probabilmente la Ferrari proverà a superare il taglio nel Q2 con questa gomma in ottica gara. 11.39 Ecco una bella cartolina di Yas Marina con il parco a tema della Ferrari sullo sfondo: