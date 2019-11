LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | dominio Mercedes | Red Bull vicina | la Ferrari

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Hamilton davanti nelle Q1 - Ferrari in difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 La Ferrari perde un’enormità nel terzo settore, la macchina sembra quasi ingabbiata nelle curve lente di Abu Dhabi . Qui perde fra i 5 e gli 8 decimi dalla Mercedes in soli 38 secondi… 14.20 Albon, con un guizzo finale, è salito in seconda posizione con la Red Bull a 0.251 da Hamilton . 3° Bottas a 3 decimi, poi Verstappen, Leclerc, Perez e Vettel. 14.19 I cinque piloti eliminati dalla ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel ci provano - Hamilton favorito per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50: 10′ al via di un time-attack tutto da vivere! 13.49: Dal punto di vista tecnico, Nonostante la superficie del circuito di Yas Marina sia molto liscia, le gomme vengono particolarmente sollecitate a causa della conformazione del tracciato. Su questa pista infatti gli pneumatici sono soggetti a elevate forze longitudinali che fanno aumentare le temperature delle mescole, che non ha mai troppo ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel all’assalto della pole in qualifica - Hamilton favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25: Secondo alcune indiscrezioni, il team di Brackley avrebbe deciso di testare alcuni particolari che saranno utilizzati l’anno venturo. Ecco che il ruolo di favorito numero uno spetta al britannico Lewis Hamilton . 13.22: Tuttavia, non sarà una fine settimana facile per il finlandese Valtteri Bottas. Il nordico dovrà partire dal fondo della griglia per aver sostituito la Power Unit e cambiato ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : squillo Ferrari con le medie - comanda Verstappen. Qualifiche dalle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 BANDIERA A SCACCHI! Ferrari ha imbarcato molto carburante e sta effettuando un giro in simulazione di passo gara con gomme medie . 11.58 Prove di partenza in fondo alla pit-lane per i piloti Ferrari e Mercedes. Da segnalare l’ottimo settimo posto di Sergio Perez con la Racing Point. 11.57 Verstappen al comando! L’olandese si rilancia e questa volta porta a termine un giro pulito ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : la Ferrari prova la qualifica con gomme medie - Mercedes impressionante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Di seguito la classifica aggiornata delle FP3: 15 MINUTES TO GO: TOP 10 Very close between the two Mercedes and the two Ferraris

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes dominante anche nelle FP3 - Vettel 4° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 Vettel e Leclerc si portano rispettivamente in seconda e terza piazza a 3 decimi dalla vetta, entrambi con gomme medie. 11.41 Simulazione di qualifica per Vettel con gomme gialle! Probabilmente la Ferrari proverà a superare il taglio nel Q2 con questa gomma in ottica gara. 11.39 Ecco una bella cartolina di Yas Marina con il parco a tema della Ferrari sullo sfondo: