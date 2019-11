LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | dominio Mercedes | Red Bull vicina | la Ferrari

forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 15 minuti la durata della seconda sessione: altri cinque piloti da eliminare. 14.25 Iniziata la Q2. 14.25 Hamilton si conferma dunque l’uomo da battere, probabilmente inattaccabile. Verstappen sembra il candidato ad affiancarlo in prima fila, Vettel e Leclerc dovranno inventarsi qualcosa. 14.24 La classifica della Q1. CLASSIFICATION: END OF Q1 Hamilton top of the pile as the field is cut down to 15 for Q2 #AbuGP #F1 pic.twitter.com/lHn439zMGp — Formula 1 (@F1) November 30,14.22 Laperde un’enormità nel terzo settore, la macchina sembra quasi ingabbiata nelle curve lente di Abu. Qui perde fra i 5 e gli 8 decimi dallain soli 38 secondi… 14.20 Albon, con un guizzo finale, è salito in seconda posizione con la Reda 0.251 da Hamilton. 3° Bottas a 3 decimi, poi Verstappen, ...

SkySportF1 : ? 'Bagarre' in vetta per le #Mercedes ? #Leclerc gira con le gomme “vecchie” LIVE le #FP3 ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Hamilton davanti nelle Q1 Ferrari in difficoltà - #Dhabi #DIRETTA: #Hamilton… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #AbuDhabiGP Seguite in diretta la nostra cronaca minuto per minuto:… -