LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA | splendido terzo posto

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Era l’ultima gara in programma nella giornata di oggi ad. La nostratermina dunque qui. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull’andamento della terza tappa delladel-2020. 14.53 Nessun piazzamento sul podio dunque per Martina Fidanza, che chiude al settimo. 14.52 Vince nettamente la norvegese Anita Yvonne Stenberg in 12’38”. Secondoper l’austriaca Verena Eberhardt, terza piazza per la portoghese Maria Martins. 14.50 Soltanto tre giri alla fine della corsa. Stenberg favoritissima per la vittoria finale. 14.48 Grande passo di Stenberg che supera Eberhardt e guadagna un giro. 14.47 Impetuosa reazione della norvegese Anita Yvonne Stenberg, che raggiunge l’austriaca. 14.46 15 giri alla conclusione. Eberhardt ...

