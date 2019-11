LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA | 30 novembre | Guazzini

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : nulla da fare per il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile. Quarto posto finale : 13.56 Le finali della Velocità a squadre maschile chiuderanno questa prima giornata di gare ad Hong Kong. Paesi Bassi e Germania si giocheranno il primo posto, Francia e Nuova Zelanda il terzo gradino del podio. 13.53 Grandissimo tempo per le teutoniche che salgono sul primo gradino del podio di Hong Kong davanti alle padrone di casa cinesi. 13.52 Nella battaglia per il terzo posto della Velocità a squadre femminile, la China National Track ...

13.40 Attenzione. Anche l'Italia perde un uomo e la Svizzera avanza. 13.39 La Svizzera ha già perso un uomo. Buona partenza degli azzurri, non aggressivi. 13.38 A difendere i colori italiani la punta Francesco Lamon con Davide Plebani, Michele Scartezzini e Carlo Alberto Giordani. 13.37 Ed eccoci dunque alla sfida tra Italia e Svizzera!!! 13.35 Tra poco scenderanno in pista gli uomini dell'Inseguimento a squadre. Nuova Zelanda e ...

Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. La rassegna cinese si è già aperta ieri con le qualificazioni dell'Inseguimento a squadre. Delle 11 formazioni maschili, la Germania ha segnato un tempo di 3'54.350 posizionandosi al primo posto, seguita dalla Nuova Zelanda e dalla Russia; mentre al quarto posto troviamo ...

18.38 TERZOOOO POSTOOOO! Gradino più basso del podio per Francesco Lamon, un risultato grandioso. 18.37 Ultimo sprint conquistato da Benjamin Thomas, che si aggiudica il primo posto dell'omnium. 18.36 Alta tensione: ci si gioca tutto nell'ultimo sprint, che assegna il doppio dei punti rispetto agli altri sprint. 18.35 Il penultimo sprint è preda di De Vylder; secondo Hansen, terzo ...

18.09 100 i giri da percorrere, uno sprint ogni 10 giri. I punteggi assegnati sono gli stessi della normale corsa a punti. 18.07 Riepiloghiamo la classifica: Francesco Lamon 106, Mark Stewart 100, Benjamin Thomas 98, Aaron Gate 90. 18.05 E ora pronti per il gran finale: la corsa a punti, ultima prova dell'omnium maschile. Fiato sospeso per Francesco Lamon. 18.03 Vince ancora Wai Sze Lee, ...

17.10 La prossima gara sarà la terza prova dell'omnium maschile. Occhi puntati su Francesco Lamon. 17.08 La coppia Barbieri-Consonni chiude dunque a zero punti, nessuna soddisfazione per le azzurre. 17.06 Il primo posto è comunque appannaggio dell'Australia, che vince la gara con 40 punti. Seconda piazza per la Gran Bretagna (31 punti), gradino più basso del podio per ...

16.59 Il decimo sprint è vinto ancora una volta dall'Australia. Dietro di loro Danimarca, Irlanda e Germania. 16.57 Mancano 25 giri alla conclusione della gara. Australia in testa a 29 punti, segue la Gran Bretagna a 21, terza l'Olanda a quota 16. 16.56 Si rilanciano le britanniche vincendo il nono sprint. Chiudono alle loro spalle Danimarca, Olanda e Irlanda. 16.54 Ricordiamo che ...

16.30 Inizia ora la gara di madison femminile. Per l'Italia partecipa la coppia formata da Rachele Barbieri e Chiara Consonni. 16:24 Vince Stewart con Lamon in quarta posizione. Ora l'azzurro è in testa nell'Omnium con 72 punti davanti a Stewart 70, Welsford 68, Thomas 56. 16:23 In testa Stewart davanti a Gate, Vylder e Lamon. 16:22 Lamon conferma il suo buon momento di ...

15:48 A breve nella prima semifinale della velocità femminile vedremo in pista la tedesca Friedrich contro la rappresentante di Hong Kong Lee, mentre nella seconda l'altra tedesca Hinze se la vedrà con l'ucraina Starikova. 15:45 nella gara vinta da Welsford, che conquista 40 punti, l'azzurro Lamon è secondo con 38 e terzo Volikakis che guadagna 36 punti. 15:44 Lamon CHIUDE AL secondo ...

15:19 Questo il programma della sessione pomeridiana: la prima prova dell'Omnium maschile (Skratch), le semifinali di velocità femminile, il secondo round del Keirin maschile, la seconda prova dell'Omnium maschile (Tempo Race), la finale del Madison femminile, la terza prova dell'Omnium maschile, le finali del Keirin maschile, le finali della velocità femminile e per finire la corsa a punti ...

Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 che si sta tenendo nel velodromo di Glasgow, in Gran Bretagna. Al Sir Chris Hoy Velodrome vanno in scena le ultime gare in programma. Al mattino in scena le qualificazioni dello scratch e del keirin al maschile, senza la presenza di italiani. Ci ...

23:02 Vittoria dell'olandese Wild che gestisce gli attacchi della belga Kopecky, la quale grazie a due giri guadagnati agguanta la seconda posizione. Completa il podio l'australiana Edmondson. 22:39 Cominciata la gara a punti. 22:35 Alla conclusione manca solo la gara ...

22:14 Nella prima corsa Fukaya batte Rudyk per il terzo posto e Lavreysen regola Hoogland nella lotta per il primo posto. Più tardi il secondo atto. 22:11 Chiuderanno il programma le finali della sprint maschile e la gara a punti dell'omnium femminile. 22:08 Vittoria al photofinish della britannica Marchant sulla tedesca Hinze. Terza la francese Gros, mentre la nostra Bissolati chiude ...

21:50 Ancora in dieci in gara, la Wild è ovviamente favorita. 21:47 La gara riprende con le 16 atlete ancora in gioco. 21:45 Un vero peccato per la ciclista azzurra che stava disputando un'omnium di tutto rispetto, ora le auguriamo una veloce guarigione. 21:44 Si rialza Guazzini che però non continuerà la gara. Tiriamo comunque un sospiro di sollievo perché sembra nulla di grave. 21:42 ...