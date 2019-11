LIVE Biathlon | Staffette Östersund 2019 in DIRETTA | la Svezia si aggiudica una gara a

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 13.50 Germania al secondo posto con uno sconsolato Lesser a 18 secondi. Terza la Norvegia a 40, CHristiansen si è rialzato nel finale. 13.48 Bormolini con il 5 su 6 riporta l’Italia in ottava posizione, intanto vince lacon Samuelsson e Oberg! 13.47 Incredibile constatare che non c’è alcun team che non sia dovuto passare almeno una volta per il giro di penalità oggi! 13.46 Germania resta seconda a 19 secondi, Christiansen si salva alla terza ricarica e lo insegue ora a 14 secondi per il secondo posto. Il podio è delineato. 13.45 LESSER LA BUTTA VIA ANCORA! Giro di penalità per la Germania!! Lavince dopo essere partita con 2 giri di penalità! 13.43 Ci siamo, ottavo poligono, quello decisivo. 13.42 Il tedesco è famoso per gettare al vento gare all’ultimo poligono, ...

