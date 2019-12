LIVE Biathlon | Staffette Östersund 2019 in DIRETTA | comincia la staffetta mista! Italia a

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAMISTA A COPPIE 14:58 Oggi comincerà anche l’ennesimo atto della sfida tra i due dominatori indiscussi in campo maschile: il norvegese Boe e il francese Fourcade. 14:55 Cinque minuti all’inizio della gara, gli atleti si stanno disponendo sulla linea di partenza. Nella prima sessione di tiro Vittozzi sparerà in quinta piazzola. 14:50 L’dovrà cercare di aprire subito un buon margine con Vittozzi e Wierer, coppia sulla carta devastante, per poi resistere e dare tutto con Hofer e Windisch a chiudere. 14:45 Avversari principali sono la Norvegia dei fratelli Bø e delle “cugine gemelle” Ingrid Landmark Tandrevold e Tiril Echkoff e la Francia, che potrebbe avere qualche problema nella parte femminile ma potrà poi contare su due certezze come Quentin Fillon Maillet e Martin Fourcade in ...

