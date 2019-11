L' Italia è in finale ai mondiali di beach soccer

Mondiali Beach Soccer - l’Italia non smette di stupire : Russia stesa all’extra-time e finale in tasca! : La squadra di Del Duca supera anche la Russia e si conquista il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, dove affronterà la vincente di Giappone-Portogallo Una splendida Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, gli azzurri superano in semifinale la Russia e si guadagnano la possibilità di giocarsi domani il titolo iridato. Una partita pazzesca allo stadio “Los Pynandi” di Asuncion, un match al ...

LIVE Italia-Russia 8-7 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri memorabili - è finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani, un saluto sportivo! 21.42 Domani (domenica 1° dicembre) l’Italia affronterà in finale la vincente di Portogallo-Giappone, che scenderanno in campo tra poco. 21.40 Italia-Russia 8-7 dopo i tempi supplementari! Una partita pazzesca, allucinante. 3 gol per Ramacciotti e Gori, uno per Corosiniti. Zurlo ha realizzato ...

Sorteggio Europei 2020 live - l’Italia scopre le sue avversarie : tutti i gironi della fase finale : Sorteggio Europei 2020 live – Si compongono i gironi della fase finale degli Europei 2020. A partire dalla 18 a Bucarest, al RomExpo, inizia la cerimonia che permetterà alle 24 squadre coinvolte di conoscere le avversarie della prima fase. In realtà le squadre sicure della partecipazione sono ancora 20, alle quali si aggiungeranno le 4 vincitrici del Playoff di marzo. L’Italia sarà testa di serie e verrà inserita nel girone A. ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : Corea del Sud dominante - ma l’Italia festeggia con Fontana e la finale della staffetta : In una giornata dominata dalla Corea del Sud, c’è anche un pizzico di azzurro in quel di Nagoya. Nella terza tappa della Coppa del Mondo di Short track, pokerissimo della nazionale asiatica, che centra cinque vittorie in altrettante finali. L’Italia festeggia, però, il secondo podio stagionale, dopo quello di Montreal, di Arianna Fontana, che ha chiuso in terza posizione nei 1500m. Una gara vinta dalla sudCoreana Kim Ji Yoo, mentre ...

LIVE Italia-Russia - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : semifinale pazzesca - gli azzurri si affidano a Gori e Zurlo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Russia – La presentazione di Italia-Russia Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, semifinale dei Mondiali 2019 di beach soccer. Sul rettangolo di sabbia dell’Estadio Mundialista “Los Pynandi” di Asuncion in Paraguay gli azzurri di Emiliano Del Duca vanno a caccia della finale, avendo conquistato per la terza volta consecutiva l’accesso al penultimo ...

Italia-Russia oggi : orario d’inizio - tv - streaming - programma semifinale Mondiali beach soccer 2019 : oggi sabato 30 novembre (ore 20.15) si gioca Italia-Russia, semifinale dei Mondiali 2019 di beach soccer in corso di svolgimento ad Asuncion (Paraguay). La nostra Nazionale scenderà in campo col sogno di qualificarsi all’atto conclusivo di questa rassegna iridata, gli azzurri vogliono continuare a sognare al Los Pynandi Stadium e hanno tutte le carte in regola per centrare il colpaccio anche se si troveranno di fronte un avversario di ...

Karate - Premier League Madrid 2019 : Italia strepitosa nel kata a squadre maschile - Viviana Bottaro e Luigi Busà in finale per il terzo posto : È da poco terminata la prima giornata della settima ed ultima tappa della Premier League 2019 di Karate, in programma alla Pabellón Multiusos Arena di Madrid (Spagna). Ottimi risultati per la spedizione azzurra quest’oggi: nel kata a squadre maschile ben due terzetti si sono qualificati alle finali, di cui uno (Gallo, Iodice, Panagia) in corsa per il primo posto e l’altro (Barreca, Salvatori, Sperati) per la terza posizione. Conferme ...

Sci di fondo - la corsa dell’Italia nelle sprint di Ruka si ferma ai quarti di finale : deludono gli azzurri : L’Italia si ferma ai quarti di finale nelle sprint di Ruka, dominate in lungo e in largo da Klaebo e Falla Si è interrotta nei quarti finale l’avventura degli azzurri nella prima gara sprint in tecnica classica della stagione di Coppa del mondo di scena a Ruka, in Finlandia. Federico Pellegrino, qualificatosi con il terzo tempo in mattinata, ha chiuso al sesto e ultimo posto la propria batteria, al pari di Francesco De Fabiani ...

Bake Off Italia 2019 - Finale/ Vincitore - diretta : gonna della Parodi virale sul web : Finale Bake Off Italia 2019: diretta, chi sarà il Vincitore tra Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina? La gonna di Benedetta Parodi è già virale sul web

Beach Soccer - Mondiali 2019 : l’Italia domani cerca l’ingresso in finale contro la Russia : domani, sabato 30 novembre, alle ore 20.15 italiane, la Nazionale di Beach Soccer per la quarta volta nella storia disputerà il penultimo atto dei Mondiali: l’Italia affronterà la Russia, che ha superato, contro ogni pronostico, il Brasile nei quarti di finale, vincendo in rimonta per 4-3. Rimonta riuscita anche agli azzurri ai quarti al cospetto della Svizzera, sconfitta per 5-4: italiani e russi arrivano alla semifinale non da imbattuti, ...

VIDEO Sci di fondo - Klaebo e Falla vincono le sprint di Ruka. Italiani eliminati ai quarti di finale - out Pellegrino : A Ruka (Finlandia) si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci di fondo, oggi si sono disputate le sprint a tecnica classica. Non ci sono state gioie per l’Italia, l’attesissimo Federico Pellegrino è stato eliminato ai quarti di finale proprio come Francesco De Fabiani e anche Greta Laurent e Lucia Scardoni si sono spente dopo delle splendide qualifiche. A vincere sono stati gli annunciati norvegesi Johannes Klaebo e Maiken ...

Bake Off Italia 2019 - la finale : chi vincerà? Ospite Antonino Cannavacciuolo : Bake Off Italia 2019 arriva alla sua finale: 4 finalisti, un solo vincitore. Siamo alla finale di questa lunga edizione di Bake Off Italia 2019, iniziata a fine agosto e arrivata agli sgoccioli di novembre, in onda questa sera, venerdì 29 novembre, dalle 21.10 su Real Time (DTT, 31). Dopo una semifinale senza eliminati - e livelli di pathos che potete immaginare se non avete visto la puntata - si arriva alla consueta finale a 4, stirata ...