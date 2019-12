Fazio alle sardine : "Vi chiameranno buonisti... sono campione del mondo nella disciplina - eh" : Nel giorno del flash-mob a Milano, spostato a Piazza Duomo per il grandissimo afflusso di persone, Fabio Fazio ha ospitato a Che Tempo Che Fa i 'fondatori' del movimento delle Sardine. Una prima volta in Rai, a memoria, ma non una prima volta in tv, visto che hanno accettato l'invito a PiazzaPulita: due ospitate selezionate, come nelle intenzioni dichiarate dai quattro trentenni decisi a non voler diventare strumenti e pedine di un certo tipo ...

Matteo Salvini e il calo nei sondaggi - "il pericolo non sono le sardine ma la Meloni". L'analisi di Pregliasco : Il pericolo per Matteo Salvini non sono le sardine. Secondo Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, il leader della Lega deve guardarsi da Giorgia Meloni. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, nell'ultimo mese il Carroccio ha perso due punti e mezzo mentre il Capitano 8 nel gradimento personale. Non

Le sardine sono tante : Da nord al centro arrivando al sud, isole comprese, e' un tam tam misterioso, un tam tram suonato non si sa ancora da chi, attivisti,simpatizzanti, sostenitori di un qualcosa che va oltre la politica, di un qualcosa di cui non siamo soddisfatti di chi presente sullo scenario politico, ovvero dei partiti, di un qualcosa che serva ad arginare quel populismo tanto mal visto , ad arginare quella voglia di avere quei pieni poteri che ricordiamo ...

Nel Regno Unito sono nate assemblee cittadine. E se cominciassero a pensarci anche le sardine? : Qual è uno dei motivi principali per cui il movimento delle Sardine ha sorpreso molte persone nel nostro paese? Perché è guidato da “semplici” giovani che non “fanno politica”, ma che hanno colto modi e tempi adeguati per far tornare la gente nelle piazze. Non credo che questo movimento diventerà un partito politico, non sembra essere la sua ambizione: perderebbe la spontaneità che lo caratterizza. Ma una cosa è certa: la politica organizzata ...

Clima - tornano gli studenti nelle piazze del mondo. E in Italia ci sono pure le sardine : Torna oggi in tutto il pianeta il quarto sciopero globale del Clima dei Fridays For Future, in occasione del Black Friday visto come evento consumistico, e della conferenza Onu sul Clima Cop25 che si apre lunedì. Greta Thunberg per la prima volta assente dalle manifestazioni. In...

sardine : Salvini - ‘evviva chi canta ‘Bella ciao’ ma sono piazze contro’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Io adoro la partecipazione. Evviva chi canta ‘Bella Ciao’, ‘Romagna mia’ o De Andrè ma io la vedo in modo diverso, io non vado in piazza contro qualcuno, queste piazze invece sono contro Salvini e la Lega”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo Sardine: Salvini, ‘evviva chi canta ‘Bella ciao’ ma sono piazze contro’ ...

Giuseppe Conte : “Le ‘sardine’ sono un movimento stimolante - li incontrerei con piacere” : Il movimento delle sardine trova il giudizio favorevole di Giuseppe Conte. "È un movimento molto stimolante nelle posizioni che ha assunto, ci vedo tanta voglia di partecipazione", dice il presidente del Consiglio. "Troverei sicuramente stimolante un confronto con loro, ma non vogliono nessun cappello politico, per cui da parte mia non mi affretto a chiedere un incontro".Continua a leggere

Bruno Vespa a Libero : "Le crisi sono una buccia di banana - Pd e M5s devono stare attenti anche alle sardine" : La fortuna nel giornalismo non esiste. Chi sostiene che ci sia, la confonde con il fiuto, che è invece la capacità di annusare gli umori delle persone e analizzare i piccoli segnali delle cronache per arrivare a una sintesi che ti permette di essere nel posto giusto al momento giusto. Così Bruno Ves

Dario Corallo sulle sardine : 'Ci sono pezzi del Pd che scendono in piazza con loro' : Dario Corallo, giovane esponente del Partito Democratico candidato alle primarie del 2018, ha parlato in un'intervista del movimento delle sardine. Corallo sottolinea come ci siano esponenti del Pd che scendono in piazza con loro e a suo avviso il partito cavalca questo movimento perché potrebbe tornargli utile, ma bisogna però evitare di farsi usare da qualche dirigente che se ne approfitta. Corallo auspica che le sardine non scompaiano e ...

Chi sono le sardine e qual è il loro programma : "Il nostro ruolo è quello di anticorpo. Siamo più un anticorpo che un movimento politico". Non ha dubbi Mattia Santori, tra i promotori della prima manifestazione di piazza a Bologna delle sardine. "A me interessa la politica, così come credo interessi a tutte le persone che stanno in piazza. Il problema è che la coscienza politica si era addormentata", ha spiegato in collegamento a "In mezz'ora in più" su Rai 3. ...

Otto e Mezzo - Gruber risponde a Borgonovo sulle sardine : 'I toni sono quelli di Salvini' : Il confronto dialettico tra Lilli Gruber (conduttrice di Otto e Mezzo) e Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità) è stato piuttosto serrato nel corso del programma di approfondimento di La7. Il dibattito non è mai stato "urlato", ma indubbiamente il botta e risposta si è fatto più aspro nel momento in cui ci si è soffermati sulle Sardine. Tra gli ospiti presenti in studio c'era anche Matilde Sparacino, attivista fiorentina del nuovo ...

A Rimini 7000 sardine sono scese in piazza contro Salvini : Quasi in contemporanea con la presenza di Matteo Salvini, a poche decine di metri, nel cuore della riminese piazza Cavour, le 'sardine' si sono date appuntamento con il loro ormai consueto flash mob. In diverse migliaia, pare almeno 7000, hanno intonato 'Bella Ciao' e a seguire 'Romagna Mia'. Non ci sono stati discorsi ufficiali ma solo tante sagome di sardine e cartelli con scritte anche irriverenti: "Salvini, per te margarina nella piadina" o ...

sardine - Giorgia Meloni : "Sono la sinistra del Pd che manifesta senza bandiere perché se ne vergogna" : Giorgia Meloni ha il coraggio di affermare con forza quello che probabilmente tutti pensano e nessuno dice sul movimento di protesta "apolitico" delle Sardine. La presidente di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, riporta le parole del leader delle Sardine Mattia Santori

sardine - Talamini Bisi : “Sì - sono razzista e me ne vanto”. Chi è il prof che attacca gli studenti anti-Salvini : “sono razzista“, è il titolo del meme. Campeggia sul tricolore, sotto l’immagine di un crocifisso e sopra una scritta più piccola: “Si, sono razzista. E me ne vanto” (“Sì” è scritto senza l’accento, cosa inusuale per un professore di italiano). “sono razzista perché amo l’Italia”, prosegue il testo, che conclude: “sono razzista perché do rispetto solo a chi rispetta me, il ...