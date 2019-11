Le Sardine riempiono Firenze | in piazza si canta "Bella Ciao" VIDEO

tg24.sky

(Di sabato 30 novembre 2019) La centralissimadella Repubblica stracolma e le vie limitrofe affollate, con migliaia di manifestanti cheno “Bella ciao”: le(CHI SONO)anchecon canti e slogan. Come si vede nelqui sopra pubblicato, tra i cartelli esposti “La Toscana non si Lega”, “Non ci facciamo inscatolare”, e le consuetecolorate. Per gli organizzatori i manifestanti sono 40mila. La manifestazione è in concomitanza della cena organizzata dalla Lega nel capoluogo toscano a cui partecipa Matteo Salvini. Le proteste inSono diverse le città in cui oggi, 30 novembre, il movimento - nato da un flashmob contro Salvini a Bologna - è sceso in: Portoferraio, Monfalcone, Pesaro e Napoli.

