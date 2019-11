Le sardine arrivano a Firenze | gli organizzatori | Siamo 40mila | mai così tanti

A New York arrivano le ‘sardine atlantiche’. E anche nella Grande Mela qualcosa è cambiato : Pioggia e freddo non hanno fermato le circa 200 persone che alle 15 di una domenica davvero brutta si sono ritrovate sotto la statua bronzea di Garibaldi alla Washington Square di New York, monumento di tre metri nel West Village di Manhattan, da sempre considerato simbolo di ritrovo degli italiani d’America. Tutto è nato nel giro di pochissimo tempo e come accade di questi tempi ci si è affidati a Facebook per dare visibilità ...