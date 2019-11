Le notizie del giorno – Le lacrime di Mihajlovic in conferenza | il futuro di Ibrahimovic

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Ledel– Sono ore decisive per ildell’attaccante Zlatan, il calciatore dopo l’avventura in MLS con la maglia dei Galaxy è alla ricerca di un nuovo progetto, lo svedese si sente ancora in grado di fare la differenza e i prossimi giorni saranno decisivi per prendere una decisione definitiva. “Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia”, ha detto Ibra come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ con riferimento Gianfranco Sacchi, ex ad di D Squared, e all’immobiliarista Federico Consolandi. “E ora siamo in due a essere eroi dei due mondi: io e Giuseppe Garibaldi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sorpresa all’inizio delladiche parla della malattia, c’è anche la squadra del Bologna. Dzemaili: “ci sei mancato, volevamo farti ...

Agenzia_Ansa : Sono morti i due feriti più gravi dell'accoltellamento di #LondonBridge, a #Londra. Lo riferiscono fonti del govern… - angelomangiante : Li hanno trovati i Vigili del Fuoco italiani, impegnati nel terremoto in Albania. Mamma e tre figli morti abbracci… - Agenzia_Ansa : In tutto il mondo il 4/o sciopero globale del #clima. In occasione di Black Friday e Cop25. In Italia cortei in 139… -