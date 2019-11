Le avversarie dell’Italia agli Europei 2020

Sorteggio Europei 2020 oggi : orario d’inizio - tv - fasce - possibili avversarie dell’Italia : Si svolgerà oggi, sabato 30 novembre, alle ore 18.00 italiane, al RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, il Sorteggio della fase a gironi degli Europei di calcio del 2020. L’Italia, che sarà testa di serie, sarà inserita nel Girone A ed attende di conoscere il nome delle sue tre avversarie sulla strada verso la fase ad eliminazione diretta, che scatterà con gli ottavi. Le possibili avversarie del’Italia Gli azzurri di Roberto ...

Basket - Preolimpico 2020 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Serbia super favorita - da non sottovalutare Porto Rico e Repubblica Dominicana : Nel pomeriggio a Mies (Svizzera) si è svolto il sorteggio che ha stabilito la composizione dei quattro tornei preolimpici di Basket che si terranno dal 23 al 28 Giugno 2020 a Belgrado (Serbia), Kaunas (Lituania), Spalato (Croazia) e Vitoria (Canada). Urna ostile all’Italia, dal momento che gli azzurri, inseriti nel torneo di Belgrado, dovranno espugnare uno dei campi più caldi e difficili al mondo per guadagnarsi il pass per le ...

Nel pomeriggio a Mies (Svizzera) si è svolto il sorteggio che ha stabilito la composizione dei quattro tornei preolimpici di Basket che si terranno dal 23 al 28 Giugno 2020 a Belgrado (Serbia), Kaunas (Lituania), Spalato (Croazia) e Vitoria (Canada). Urna ostile all'Italia, dal momento che gli azzurri, inseriti nel torneo di Belgrado, dovranno espugnare uno dei campi più caldi e difficili al mondo per guadagnarsi il pass per le Olimpiadi

Basket - Olimpiadi 2020 : le possibili avversarie dell’Italia nel torneo di qualificazione. Gli azzurri rischiano il girone di ferro ma… : L’Italia attende di scoprire quali saranno le avversarie che dovrà affrontare nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri conosceranno il loro destino mercoledì 27 novembre (ore 14.00) quando a Mies (Svizzera) si definirà la composizione dei quattro tornei preolimpici in programma dal 23 al 28 giugno. La nostra Nazionale è stata inserita nella seconda fascia di merito dunque è già certa di evitare ...

Atp Cup 2020 : il calendario completo e le date. Gironi - formula e avversarie dell’Italia : La ATP Cup 2020 andrà in scena in Australia dal 3 al 12 gennaio. Si tratta di un nuovo torneo di tennis per Nazioni con un ricchissimo montepremi di 20 milioni di dollari, alla manifestazione prenderanno parte 24 Nazionali che sono state suddivise in sei Gironi da quattro squadre ciascuno: due gruppi andranno in scena a Brisbane, due a Perth, due a Sydney. La risposta della ATP alla rinnovata Coppa Davis è molto lampante e si preannuncia ...

Coppa Davis 2019 : le avversarie dell’Italia. Girone di ferro - USA e Canada ossi durissimi : Con l’avvicinarsi del tempo delle finali di Coppa Davis, nel nuovo ed assai discusso format su una settimana alla Caja Magica di Madrid, andiamo a scoprire meglio le carte che si andranno a giocare gli Stati Uniti e il Canada, che sono le due avversarie dell’Italia nel Girone F. Va ricordato che ai quarti di finale passano le prime di ognuno dei sei raggruppamenti più le due migliori seconde. Partiamo dal Canada, se non altro perché, ...