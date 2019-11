L’Aja | la polizia olandese ha fermato un sospetto | ha 35 anni ed è senza fissa dimora

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Laha arrestato un uomo sospettato di aver accoltellato tre ragazzi, per fortuna in modo non grave, in pieno centro a L’Aja, creando il panico in una delle vie più trafficate dello shopping: si tratta di un 35enne, circostanza che farebbe propendere per il gesto di un folle,implicazioni di terrorismo. L’assalto ai passanti era avvenuto più o meno 24 ore prima. A Grote Markstraat, la via dei negozi che intorno alle 19.45 era piena di gente impegnata a fare acquisti approfittando del ‘black friday’. Le vittime, due ragazze di 15e un 13enne, sono state portate in ospedale ed in serata sono rientrate a casa. Nel consueto caos di informazioni frammentarie che si susseguono in situazioni concitate come questa le autorità hanno fornito l’identikit di un uomo tra 40 e i 50, di carnagione scura, vestito con una tuta, ma in ...

