Lady Golpe pesa 37 kg | la sua anoressia è peggiorata ma non può curarsi | il Tribunale di

(Di sabato 30 novembre 2019) L’ultimo referto è del 27 novembre: “La signora Di Rosa accede con difficoltà al nostro ambulatorio accompagnata dal figlio. Si registra infatti una notevole perdita di peso rispetto all’ultimo controllo e un’ulteriore deflessione del tono dell’umore. Si rileva un peso corporeo di 37,2 Kg, corrispondente a un Bmi (indice di massa corporea, ndr) di 15,6 (Valori normali: 18,5-24,9). Il perdurare del regime di detenzione domiciliare – scrive la dottoressa Barbara Cozzani, non un medico privato ma una psichiatra dell’Asl Roma 1, Ospedale Santa Maria della Pietà, unità Disturbi alimentari – rende impossibile l’articolazione di un progetto terapeutico di ampio respiro che preveda un ricovero in struttura di riabilitazione psiconutrizionale”. Soffre, secondo i medici, di “nervosa restrittiva di livello severo”. È ridotta pelle e ossa, depressa, ...

