La torta di mele | la più amata dagli italiani

Fonte : gqitalia

(Di sabato 30 novembre 2019) Ladiè la regina dei dolci da forno. Un sondaggio online a cura dell’Osservatorio Melinda dimostra che è non solo la più cucinata, ma anche la piùe la più social d’Italia. A preferirla a tutte le altre torte (inclusa la popolarissima crostata) è un italiano su tre (31,64%), e le regioni in cui è più apprezzata sono la Lombardia, la Sicilia e l’Emilia Romagna. Il dolce famigliare per eccellenza viene preparato dal 51% del campione seguendo una «ricetta tramandata di famiglia», e dal 37% con i suggerimenti del web. Gli altri, 27 su 100, seguono i libri di ricette. Se la varietà dipiù utilizzata (52% di preferenze) è la Golden, molti utilizzano anche la Renetta (24%). Aglipiace concedersi una fetta disia a colazione, che a merenda, che a fine ...

Hellzapoppin80 : TORTA DI MELE PIU' SOFFICE DEL MONDO, senza burro - Geakaren : @perochan @cassandro91 ovvio: una torta alle mele, no? - SweetShock1 : ?? TORTA di mele???? Che ne so...stasera m'è girata così ?? 3 uova 75ml olio di girasole 150gr yogurt greco 0% 80gr er… -