La sinistra e le vittime di serie B

(Di sabato 30 novembre 2019) Una pagina tristissima che parte dai dolori per i soprusi, le violenze, gli eccidi patiti per mano dei titini e poi l’arduo costruirsi una nuova vita in Italia affrontando diffidenze e ostacoli da gente che doveva invece essere solidale, amica. Una delle tante pagine che racconta la storia di Egea Haffner, una esule che per lanon merita la cittadinanza onoraria del comune di Bassano del Grappa. Per la minoranza al consiglio comunale della città veneta, in sostanza, è meritevole dell’onorificenza, soltanto la senatrice Liliana Segre. E, a tal proposito, laha presentato una specifica mozione per i noti fatti che hanno riempito le cronache in questi ultimi giorni. E non senza generare fiumi di polemiche e a volte scenari grotteschi che hanno visto unadi sindaci e consigli comunali partecipare a una sorta di gara per fregiarsi dell’aver conferito la cittadinanza ...

