La scrittura misteriosa dell' Isola di Pasqua? Per leggerla si balla

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Eleonora Barbieri La filologa: «Siamo vicini a decifrare le tavolette Questi segni antichi ci svelano la nostra storia» Silvia Ferrara si è «innamorata follemente» del greco intorno ai dieci anni: «Frequentavo una scuola steineriana ed ero un po' indietro, avevo appena cominciato a leggere e scrivere. Un giorno la mia maestra scrisse le prime lettere'alfabeto greco e rimasi folgorata». Da lì, il liceo classico e poi gli studi universitari, a Londra e a Oxford, dove, fin dal primo anno, Silvia Ferrara capisce in che cosa vuole specializzarsi: le scritture indecifrate. «Avevo studiato la lineare B, un dialetto greco antico, decifrato, così mi dissi: dovrà esistere anche una lineare A, che cos'è? Non lo sappiamo. Ed ecco il fil rougea mia vita». Che l'ha portata, una volta tornata in Italia, dove insegna Filologia e civiltà egee all'università di Bologna e guida il ...