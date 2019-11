La Regina Elisabetta pronta a lasciare il trono entro 18 mesi

Kate Middleton a un passo dall'essere Regina? La decisione inaspettata di Elisabetta II : Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma la Regina Elisabetta potrebbe presto lasciare il "trono" a suo figlio Carlo. A chi ha sempre creduto che non avrebbe mai abdicato o seguito...

La Regina Elisabetta II e il Principe Carlo in foto - : Fonte foto: GettyLa Regina Elisabetta II e il Principe Carlo in foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini della Regina Elisabetta II e del Principe Carlo: madre e figlio sono stati portati sul piccolo schermo nella serie biopic "The Crown" La Regina Elisabetta II è l'attuale ...

Caso Epstein : la Regina Elisabetta annulla la festa per i sessant'anni del principe Andrea - : Novella Toloni La sovrana ha cancellato l'evento per il sessantesimo del duca di York, in programma per febbraio. Secondo i tabloid britannici la regina avrebbe ripiegato su una cena informale di famiglia A una settimana esatta dall'intervista del principe Andrea alla BBC, prosegue la serie di conseguenze scatenate dalle pesanti dichiarazioni rilasciate all'emittente britannica dal duca di York. L'effetto domino non accenna ad ...

La Regina Elisabetta e Carlo hanno vietato al principe Andrea di partire per il Bahrein : “Ma proprio non capisci?” : “Ma proprio non capisci? Non è una buona idea fare questo viaggio in un momento simile. Lascia perdere”. Così avrebbero detto la regina Elisabetta e Carlo al principe Andrea in procinto di partire per un viaggio ufficiale in Barhein, come riferiscono le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. C’è stato infatti una sorta di veto dell’erede al trono Carlo, suggerito e quasi imposto da Sua Maestà, dietro la decisione di escludere il ...

La serie di Netflix sui reali inglesi ha già trovato la sua "prossima" Regina Elisabetta? - : Carlo Lanna Si pensa già al futuro della serie "The Crown" e pare che Netflix ha già trovato l'attrice che interpreterà la "nuova" Regina Elisabetta Da appena una settimana è disponibile su Netflix la terza stagione di "The Crown". La bellissima serie tv inglese che esplora vita, morte e miracoli dei reali inglesi, torna dopo una lunga e martellante campagna pubblicitaria. Il nuovo ciclo di episodi, che copre un lungo periodo storico ...

«The Crown» : e se la nuova Regina Elisabetta fosse (davvero) Imelda Staunton? : Imelda StauntonImelda StauntonImelda StauntonImelda StauntonImelda StauntonImelda StauntonNeanche il tempo di dare il benvenuto a Olivia Colman che i media americani più autorevoli, da Deadline a Vulture, anticipano che a interpretare la regina Elisabetta nella quinta e nella sesta stagione di The Crown sarà un’altra attrice: Imelda Staunton. La donna, conosciuta soprattutto per il ruolo della professoressa Dolores Umbridge di Harry Potter ...

The Crown - Imelda Staunton sarà la prossima Regina Elisabetta? : Lunga vita alla Regina Oliva Colman. Ma è già tempo per trovarne un'altra!La terza stagione di The Crown dopo due anni di attesa, è stata rilasciata solo da pochi giorni con il primo episodio visibile già gratuitamente. Come previsto in base alla struttura della serie voluta dal suo creatore Peter Morgan, per seguire il naturale invecchiamento dei personaggi, tutto il cast è stato sostituito rispetto alla prima e seconda stagione, con Oliva ...

La Regina Elisabetta ha dovuto «licenziare» il figlio «preferito» Andrea di York : La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019Il 20 novembre 2019 è stato il giorno in cui Elisabetta II ha festeggiato 72 anni di matrimonio (con il principe Filippo), ma è stato anche uno dei giorni più ...

La Regina Elisabetta ha deciso di «licenziare» il figlio «preferito» Andrea di York : La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019La regina al The Chatham House Prize 2019Il 20 novembre 2019 è stato il giorno in cui Elisabetta II ha festeggiato 72 anni di matrimonio (con il principe Filippo), ma è stato anche uno dei giorni più ...

Il 2019 è nuovo "annus horribilis" per la Regina Elisabetta? - : Francesca Rossi Per la regina Elisabetta il 2019 potrebbe essere un nuovo “annus horribilis”, un periodo infelice come fu il 1992, a causa delle presunte incomprensioni con Harry e Meghan, lo scandalo Epstein che ha coinvolto il duca di York e l’ombra della Brexit Il 2019 non è stato un anno facile per la regina Elisabetta. È piuttosto probabile che la sovrana lo ricordi come un nuovo “annus horribilis”, allo stesso modo del 1992. Il ...

La Regina Elisabetta II si trucca da sola - : Biagio Carapezza La sovrana britannica è solita curare da sé il proprio make-up eccetto in una sola particolare occasione dell'anno Angela Kelly è stata per molto tempo una assistente personale della regina Elisabetta II. Nei lunghi anni di lavoro a fianco di sua maestà, la donna ha avuto modo di scoprire fatti e abitudini della vita quotidiana della regnante. Tutti questi aneddoti e curiosità sono stati alla fine raccolti in un ...

Il principe Andrea rompe il silenzio : “Non ho mai fatto sesso con minorenni”. Ma la Regina Elisabetta prende le distanze dal figlio : “Mi mangerei le mani ogni giorno“. Così ha detto il principe Andrea in una discussa intervista alla Bbc ammettendo di essersi pentito della sua frequentazione con il miliardario Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di pedofilia, morto suicida in carcere, e rompendo il silenzio sul suo coinvolgimento nello scandalo sessuale. Il Duca di York ha riconosciuto l’errore e ha confessato di aver messo in “imbarazzo” la ...

La Regina Elisabetta e il principe Filippo - fu tradimento? Gli indizi in The Crown fanno tremare Buckingham Palace : La Regina Elisabetta ha tradito il principe Filippo? È quanto si chiedono i sudditi della Corona. E Buckingham Palace trema in seguito a un gossip che avrebbe del clamoroso. La fermezza del carattere della più longeva regnante del popolo britannico, la sua rigidità nel seguire le regole e il suo distacco dai pettegolezzi l’hanno resa un simbolo di purezza che, in caso di conferma del presunto tradimento, andrebbe a intaccare la fiducia in un ...

Kate Middleton - il gesto inaspettato di William nei confronti della moglie. La Regina Elisabetta furiosa : Kate Middleton, il gesto inaspettato di William nei confronti della moglie. La regina Elisabetta furiosa. I duchi di Cambridge sono tra i membri più amati della famiglia reale. Sempre disponibili e discreti, cercano di far avere ai loro figli una vita più normale possibile. Ma anche il principe William, per una volta, avrebbe rotto il protocollo. Il fatto risale al fidanzamento con Kate Middleton, ufficializzato il 16 novembre 2010. Quello del ...